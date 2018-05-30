В Украине появилась транспортная стратегия до 2030 года

30 мая 2018 | 16:42

Кабинет министров Украины сегодня одобрил Национальную транспортную стратегию до 2030 года "Drive Ukraine 2030", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.

По словам министра инфраструктуры, Нацстратегия является программным документом, определяющим развитие транспортной и инфраструктурной отраслей в ближайшие 12 лет.

Согласно стратегии, предполагается построение в Украине 10 автобанов. Отмечается, что приоритетным является возведение автобанов из Сум, Харькова, Днепра, Луганска, Донецка, Одессы и Николаева в направлении стран ЕС. К тому же, в 2019 году может начаться строительство первой концессионной дороги.

Планируется установка более 100 весовых комплексов на украинских дорогах.

Стратегия предусматривает уменьшение травматизма на дорогах на 90%. На дорожную безопасность будет направлено 35 млрд грн из дорожного фонда.

Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию 50 аэропортов. Сегодня насчитывается только 19 аэропортов.

В то же время стратегией запланировано, что в авиаперевозках доля лоу-костов составит более 50%.

Также документом предусматривается замена локомотивов и вагонного парка на 100%, но при условии успешного сотрудничества “Укрзализныци” с Крюковским вагоностроительным заводом и мировыми компаниями. Средняя скорость на железной дороге должна увеличиться до 150 км/ч.