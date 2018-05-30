В Украине не хватает 2500 судей

30 мая 2018 | 16:44

В судебной системе Украины около 2400 вакансий - это 30% от общего необходимого количества судей, и прогнозируемая нехватка судейского состава до конца года составит 40%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ), передает УНН.

“Пристальное внимание к моральным качествам судей уже привело к тому, что в судейской системе образовался серьезный дефицит кадров — до конца года, по прогнозам главы ВККС, он может вырасти до 40%”, — говорится в сообщении.

В Украине сейчас идет масштабное оценивание всего судейского корпуса на соответствие занимаемым должностям. В ходе этого процесса все судьи должны доказать не только свою профессиональную пригодность, но и добродетель.

По первым результатам тестирований и собеседований с судьями первой и второй инстанций ВККС рекомендует освободить от занимаемых должностей 10% кандидатов судебной системы. На май 2018 года полный цикл квалификационных испытаний прошли около тысячи из 5700 кандидатов на должности в судах первой и второй инстанций.

При этом, по данным ВККСУ, 17 украинских судей признаны соответствующими занимаемой должности. Данная процедура стала возможной благодаря комплексной проверке.

“НАПК имеет полномочия проводить так называемую полную проверку. Она может касаться и судей, и первых лиц государства”, - заявил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков.

НАБУ уже открыла достаточно много производств по сомнительным декларациями, отмечают в ВККСУ. Также большое значение имеет обеспечение публичной прозрачности. Именно для этого в открытом доступе на сайте ВККС размещаются судейские досье.

В их формировании участвуют, кроме самого судьи, также НАПК, НАБУ, другие государственные органы и представители общественности — выходит от трехсот до тысячи страниц на каждого из 5700 кандидатов в судьи, сообщили в пресс-службе. За последние несколько месяцев в Высшую квалификационную комиссию судей поступило около 6000 ответов от различных учреждений в отношении участников квалификационного оценивания.