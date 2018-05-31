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Стали известны характеристики новой украинской БМП-У
31 мая 2018 | 08:45
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«Харьковское конструкторское бюро им. А. Морозова», входящая в состав «Укроборонпром», проводит работы по созданию боевых машин нового поколения, которые должны поступить на вооружение украинской армии в 2020-х годах.
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