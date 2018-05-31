Стали известны характеристики новой украинской БМП-У

Конструкторы и инженеры «ХКБМ» сейчас сосредоточены на создании БМП-У, новой боевой машины пехоты, которое должно заменить БМП-1 и БМП-2. «ХКБМ» уже разработана конструкторская документация, а изготовление опытного образца и начальный комплекс испытаний будет проходить в 2019 году.



БМП-У предназначена для транспортировки и огневой поддержки сухопутных подразделений. Она обеспечивает надежную защиту экипажа в составе 3 членов и 7 десантников. По расчетам, уровень защиты БМП-В на 10-12% выше БТР-4. Кроме того, моторно-трансмиссионный отсек расположен в передней части корпуса, гарантирует высокий уровень защиты экипажа.







Для обеспечения высокой маневренности и скорости на поле боя БМП-В будет оснащаться дизельным двигателем мощностью 735 л.с. и автоматической трансмиссией. Учитывая массу новой боевой машины пехоты в 25-27 тонн, удельная мощность БМП-У находится на уровне 27-29 л.с. / т. Этот показатель значительно превышает удельную мощность БМП-1 (21-23 л.с. / т.) И даже современных основных боевых танков. Кроме того, на БМП-У реализовано преодоления водных преград вплавь.



Для вооружения БМП-У избран новый боевой модуль БМ-8 с улучшенными характеристиками. Он оснащен 30-мм автоматической пушкой, автоматическим гранатометом, пулеметом, а также управляемыми противотанковыми ракетами «Барьер».



БМП-У создается по модульному принципу, с возможностью использования базовой платформы для целого семейства гусеничных машин. Благодаря этому, на базе БМП-В будут созданы командирская, командно-штабная, разведывательная, медицинская, ремонтно-эвакуационная и другие машины.









Также «ХКБМ» ведет работы по созданию перспективного танка нового поколения. Комплексная работа, которая предусматривает проектирование абсолютно новой машины, разделена на отдельные этапы. Ими предусмотрено создание моторно-трансмиссионного отделения, разработку новых систем вооружения, защиты и системы управления огнем, а также автоматизацию большинства процессов для сокращения количества членов экипажа из трех человек, до двух.



Проведение этих работ рассчитан на несколько лет, предусматривают поэтапное выполнение всех ключевых пунктов программы. Сейчас коллективом «ХКБМ» проведена предварительная разработку построения моторно-трансмиссионного отделения и расчеты основных параметров двигателя, а также идут работы по изготовлению опытных образцов трансмиссии.



Новый двигатель должен получить мощность на уровне 1500 л.с., возможность работать на различных видах топлива и их смесях и способность работать при кричных температурах и климатических условиях. Он должен иметь компактные размеры, модульность конструкции и возможность применения, как в заднеприводной, так и в переднеприводной компоновке. Благодаря этому, двигатель может быть использован и при создании новых образцов тяжелой гусеничной техники. Автоконсалтинг