Volkswagen показал облик "народного внедорожника"

Новинка представляет собой перелицованный вариант удлиненного кроссовера Skoda Karoq, который продается на китайском рынке. Габаритная длина «Тхару» составляет 4453 миллиметра, ширина – 1841 миллиметр, высота – 1632 миллиметра, а размер колесной базы достигает 2680 миллиметров.







Таким образом, кроссовер получился на 33 миллиметра короче, на два миллиметра шире и на 41 миллиметр ниже российской версии Tiguan. Расстояние между осями при этом у Tharu на три миллиметра больше.

Ожидается, что на китайском рынке VW Tharu будет предлагаться со 116- и 150-сильными бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 и 1,4 литра. Трансмиссии – «механика» или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.





В Китае продажи Tharu начнутся в августе. К 2020 году модель доберется до других рынков мира. Автоконсалтинг