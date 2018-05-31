ТЕМА

Volkswagen показал облик "народного внедорожника"

31 мая 2018 | 08:49

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Volkswagen опубликовала первые изображения компактного кроссовера Tharu, названного в честь народности тхару, проживающей в Индии и Непале. На данный момент показана версия для рынка Китая, однако в будущем вариант этой модели появится и на других рынках.


Volkswagen показал облик "народного внедорожника" - Volkswagen 

Новинка представляет собой перелицованный вариант удлиненного кроссовера Skoda Karoq, который продается на китайском рынке. Габаритная длина «Тхару» составляет 4453 миллиметра, ширина – 1841 миллиметр, высота – 1632 миллиметра, а размер колесной базы достигает 2680 миллиметров.

 

Таким образом, кроссовер получился на 33 миллиметра короче, на два миллиметра шире и на 41 миллиметр ниже российской версии Tiguan. Расстояние между осями при этом у Tharu на три миллиметра больше.
Ожидается, что на китайском рынке VW Tharu будет предлагаться со 116- и 150-сильными бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 и 1,4 литра. Трансмиссии – «механика» или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
 

В Китае продажи Tharu начнутся в августе. К 2020 году модель доберется до других рынков мира.

Автоконсалтинг


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Это было так давно...
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100