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Госдума ввела штрафы за использование VPN в России

07 июня 2018 | 11:58

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Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон об административных штрафах за нарушение закона об анонимайзерах.


Так, за непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации устанавливается административный штраф: для граждан - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

За выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные сайты также будут взиматься штрафы: с граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, с должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, с юрлиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. 



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