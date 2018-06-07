Штепа обзавелась новым судьей

07 июня 2018 | 12:02

После очередного отвода судей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, в Харькове был определен новый состав суда для рассмотрения дела. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Определен новый состав Орджоникидзевского райсуда Харькова для рассмотрения дела Штепы. Председательствующим судьей определена Елена Глибко, в коллегию вошла Анна Матвиевская и Ольга Горчакова", - отметили в пресс-службе.



Следующее заседание Орджоникидзевского райсуда по делу Штепы, добавили в пресс-службе, запланировано на 8 июня, на 09:00.



Как сообщал ранее Укринформ, 1 июня Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов экс-мэра Славянска Нели Штепы об отводе 3 из 4 членов судейской коллегии: двое судей - из числа переселенцев, и у них может быть предвзятое мнение по сути дела, и один судья - это женщина - получала угрозы, и ее мнение тоже может быть предвзятым.



По словам адвоката Александра Шадрина, теперь Орджоникидзевский райсуд должен произвести электронное перераспределение судей для продолжения процесса.



"На следующем заседании будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для Штепы, так как прежняя мера истекла еще в январе этого года", - пояснил адвокат.



7 мая подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда, назначенного для рассмотрения дела Штепы с самого начала, длилось всего 40 секунд: не явилась одна из четырех судей судейской коллегии. По словам адвоката, Штепа была на заседании с температурой, у нее воспаление легких.



12 февраля прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил на пресс-конференции, комментируя тот факт, что прежняя мера пресечения для Штепы - круглосуточный домашний арест с электронным браслетом - закончилась 13 января, а новая не избрана, что прокуратура настаивает на избрании для Штепы ареста, то есть, содержания в СИЗО.



11 апреля Орджоникидзевский райсуд Харькова, назначенный Апелляционным судом Харьковской области для рассмотрения дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, не избрал для нее меру пресечения: заседание длилось 6 минут, так как член судейской коллегии был занят по другому делу.



По словам адвоката Александра Шадрина, Штепа находится в Славянске: "До решения суда о мере пресечения она не обязана круглосуточно находиться дома. По ее словам, она никуда не собирается уезжать из Украины, любит страну и надеется на справедливый суд".



Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.