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Штепа обзавелась новым судьей
07 июня 2018 | 12:02
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После очередного отвода судей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, в Харькове был определен новый состав суда для рассмотрения дела. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Определен новый состав Орджоникидзевского райсуда Харькова для рассмотрения дела Штепы. Председательствующим судьей определена Елена Глибко, в коллегию вошла Анна Матвиевская и Ольга Горчакова", - отметили в пресс-службе.
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