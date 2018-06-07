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Кира Муратова про манию величия и мытье головы

07 июня 2018 | 12:07

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6 июня из жизни ушла Кира Муратова. Ниже - цитаты выдающегося режиссера.


В юриспруденции есть два вида убийства: умышленное и в состоянии аффекта. Так вот, война - это преднамеренное убийство.

Мне противно, когда убивают.

Ни одна территория не стоит того, чтобы за нее убивать, даже если эту территорию называют родиной.

Рассказывать, как снимается кино, - это глупо. Это как вы бы стали рассказывать мне, что такое любовь.

Режиссеру необходима тайная или явная мания величия.

Человеку свойственно болеть, стареть, умирать... Никуда не денешься.

Я настолько самоуверенна, что мне даже польстить невозможно.

Я слежу за новостями. Правда, иногда иду в другую комнату, потому что становится противно.

Неважно, как выглядит режиссер. Неважно, помыл он голову или нет. Голова должна работать - и все.

Я не ресторанный человек. Лучше поем дома. Простую еду: свежее и немного меньше мяса.

По своей натуре я аутична. А профессия моя очень общительная. Поэтому после разговоров на публике мышцы у меня всегда болят от улыбок.

Человек - это тайна и загадка. Не я, а каждый человек.

Нормальный я человек. Не психопатка, нет.

Кино - ширма, которой я отгораживаюсь от ужасов реальности.

Вы меня хотите как консервную банку открыть? Порежетесь моими краями.

Правды нет! Есть мироздание и его хаос!

Справка: Кира Георгиевна Муратова родилась в Румынии. В 1959 году закончила ВГИК в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Как режиссер дебютировала на Одесской киностудии. Громко о себе заявила первыми самостоятельными режиссерскими работами - лентами "Короткие встречи" и "Долгие проводы", последняя из которых в 1987 году получила премию на Международном кинофестивале в Локарно.

За фильм "Астенический синдром" в 1990 году Кира Муратова получила Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедию "Настройщик" показывали на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг". В 2017 году режиссер стала членом Американской киноакадемии.

Кира Муратова жила и работала в Одессе.

В возрасте 80 лет заявила о завершении своей творческой карьеры.

ДС



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