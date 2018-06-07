ТЕМА

Политзаключенный Кольченко прекратил голодовку

07 июня 2018 | 12:21

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Он требовал освобождения незаконно удерживаемого в РФ Олега Сенцова.


Приговоренный к 10 годам заключения в России украинский активист Александр Кольченко, который 31 мая объявил голодовку, заявил, что прекращает голодовку, сообщает "Громадське".

 


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