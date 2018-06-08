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к 2022 году в Киеве исчезнут маршрутки

08 июня 2018 | 17:16

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Корпорация «Богдан» поддерживает инициативу Киевсовета убрать маршрутные такси из столичных дорог до 2022 года. Об этом заявили в пресс-службе компании.


По данным КГГА, на сегодня 40% маршруток в столице работают незаконно. Поэтому городские власти в ближайшие полгода планирует разработать программу улучшения транспортного обслуживания в Киеве, которая позволит обновить коммунальные парки автобусов и троллейбусов и отказаться от маршруток.

  «Мы готовы помочь Киеву и другим городам Украины в обновлении муниципального подвижного состава и помочь увеличить количество новых и комфортабельных автобусов и троллейбусов большого и сверхбольшого класса. Мы уверены, что результатом такого сотрудничества станет повышенное качество и безопасность пассажирских перевозок. Постепенно этот процесс уже происходит. В городах больше нового современного большого транспорта. И Киев - среди лидеров этого процесса. Но эта работа должна стать системной, иметь определенные дедлайны, когда города полностью перейдут на европейскую систему общественного трранспорту», - отметили в пресс-службе.

Корпорация «Богдан» положительно оценивает реформу регулярных автобусных перевозок, которая недавно стартовала в Украине. Отечественный автопроизводитель уверен, что благодаря новым правилам перевозчики больше внимания уделять техническому состоянию автобусов, а на дорогах появятся новые электробусы и энергосберегающие троллейбусы.

  «Богдан Моторс» запустил серийное производство таких моделей еще в начале 2000-х годов и сейчас имеет клиентов в ЕС, смогли убедиться в высокой надежности нашей техники. Украинские перевозчики также должны идти в ногу со временем, а отечественные автопроизводители могут им в этом помочь », - подчеркнули в компании.


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