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Bloomberg: Германия распорядилась отозвать почти 800 тысяч автомобилей Daimler

12 июня 2018 | 08:21

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Отмечается, что автомобили имеют возможность манипулировать показателями выброса вредных веществ в атмосферу.


Правительство Германии распорядилось в понедельник отозвать 774 тыс. автомобилей производства концерна Daimler из Европы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, это произошло после встречи руководства компании с представителями германских правительственных кругов, на которой обсуждался вопрос о выбросах дизельными двигателями. В ходе переговоров министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Андреас Шойер потребовал "немедленного формального отзыва" автомобилей, в которых есть возможность манипулировать показателями выброса вредных веществ в атмосферу. Производитель планирует улучшить программное обеспечение двигателей фургонов марки Vito, а также двух моделей автомобилей С-класса.

Ранее в июне министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ пригрозило Daimler штрафом в размере €3,75 млрд из-за подозрений, что на автомобили были незаконно установлены специальные устройства, которые занижали показатели выбросов вредных веществ в атмосферу.

Минувшие годы ознаменовались несколькими скандалами вокруг дизельных автомобилей. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе автомобили полностью отвечали принятым нормам в лабораторных условиях, однако на трассе показатели предельного уровня загрязнения воздуха в разы превышали установленные.



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