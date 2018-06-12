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Мэй: для возвращения России в G8 необходимо, чтобы она изменила свою позицию по Крыму
12 июня 2018 | 08:34
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Для возвращении России в формат "большой восьмерки" необходимо, чтобы она изменила свою позицию по крымскому вопросу. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник перед парламентариями с отчетом о своем участии в саммите "семерки" в Канаде.
Подтвердив, что президент США Дональд Трамп поднимал на саммите вопрос о возвращении объединения к формату G8, Мэй сказала: "Есть веская причина, почему Группа восьми превратилась в "семерку" - это произошло в результате незаконной аннексии Россией Крыма. И ответ, который я давала как в частном порядке, так и публично на вопрос, может ли Россия вернуться за круглый стол, заключается в том, что любые разговоры об этом не могут вестись, пока Россия не изменит своей позиции".
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