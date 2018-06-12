ТЕМА

Иностранцы пытались ограбить киевлянку

12 июня 2018 | 08:59

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Все злоумышленники задержаны.


Дерзкие иностранцы попытались ограбить женщину в Киеве В полицию обратилась женщина рассказав, что неизвестные намеревались забрать ее сумку. Как сообщили в полиции Киева, к ее автомобилю подошел неизвестный и пытался из салона забрать сумку, в которой было около 2 тысяч гривен, мобильный телефон и планшет. «Когда потерпевшая заметила действия злоумышленника, мужчина оттолкнул женщину, бросил сумку на землю, а сам сел в «Фольксваген» и уехал с места происшествия. Однако киевлянка успела запомнить приметы грабителя и номерные знаки автомобиля», — говорится в сообщении. Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранителям удалось отследить маршрут передвижения авто. Дежурный передал эту информацию патрулям, которые после преследования заблокировали и остановили иномарку, в которой находился подозреваемый вместе с тремя соучастниками. Ими оказались иностранцы в возрасте от 31 до 38 лет. Все задержаны. От ТЕМЫ:это уже не первый случай задержания преступников в столице. Вероятно, в городе в полную силу заработала система "Безопасный город" с использованием 1500 камер наблюдения.

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