Трамп: Ким Чен Ын дал понять, что ядерное разоружение КНДР начнется почти немедленно

"Мы получили назад [американских] заложников, они [северокорейцы] подорвали один из своих полигонов, на самом деле свой главный испытательный полигон. Некоторые люди считают его единственным полигоном для испытаний [Пхеньяна]. Они также избавляются от своих ракет, что отражено в документе, составленном впоследствии", - продолжал Трамп, уточнив, что имеет в виду демонтаж полигонов, предназначенных для испытаний ракет, и многое другое.

"В общем, это процесс, который идет стремительно", - резюмировал президент США.

21 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что Пхеньян приостанавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона Пхунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики. Затем КНДР полностью демонтировала полигон в Пхунгери.

Также американский лидер заявил, что без воинственной риторики со стороны администрации США в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына дело не дошло бы до саммита в Сингапуре.

"Я считаю, что без риторики нас бы здесь [в Сингапуре] не было. Конечно, мы вводили новые санкции и делали другие вещи, но... Прошлые администрации придерживались политики хранения молчания: если они [КНДР] заявили что-то угрожающее или очень плохое, отвечать на это нельзя. Это не ответ, поступать надо не так", - отметил Трамп.

Он признался, что ему не нравилась переходить на личности, говоря о руководстве КНДР. "Я ненавидел риторику. Иногда я чувствовал себя при этом глупо. Но выбора у нас не было", - пояснил глава государства.

До недавнего времени президент США называл Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой" и психом. Трамп также грозил обрушить на КНДР "огонь и ярость", если Пхеньян попытается нанести ракетный или другой удар по США или их союзникам.

Президент США и лидер КНДР Ким Чен Ын покинули во вторник Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.