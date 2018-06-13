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Основатель Boston Dynamics рассказал, что роботы скоро смогут ухаживать за пожилыми людьми
13 июня 2018 | 09:10
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Марк Рэйберт также полагает, что в среднесрочной перспективе роботов будут применять в логистической сфере.
Основатель и глава одного из ведущих в мире разработчика роботов американской компании Boston Dynamics Марк Рэйберт рассказал, что уже в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей в сферах развлечений, обеспечения безопасности и помощи в чрезвычайных ситуациях, а затем, в обозримой перспективе, смогут заботиться о пожилых людях и людях с ограниченными возможностями. Такой прогноз он озвучил во вторник, выступая на конференции в рамках выставки-ярмарки информационных и телекоммуникационных технологий CEBIT 2018.
"Я считаю, что существующие на данный момент роботы могут быть использованы в сфере развлечений", - сказал он, приведя в качестве примера роботов, изображающие известных персонажей мультфильмов и взаимодействующих с детьми. Кроме того, сегодняшних роботов можно использовать в качестве охранников в торговых центрах или на объектах промышленности - одетые в униформу они могут ходить по обозначенному маршруту и следить за порядком, считает Рэйберт. Еще одной сферой применения роботов уже сейчас может стать помощь в чрезвычайных ситуациях - робота можно отправиться в какое-то опасное место, уточнил он.
В среднесрочной перспективе роботы смогут заменить людей в логистической сфере, полагает сооснователь Boston Dynamics. "Я думаю, что очень скоро роботы смогут отвечать за складскую логистику и доставку посылок", - рассказал он.
Также в обозримом будущем роботы смогут позаботиться о больных и пожилых людях, считает глава Boston Dynamics. "Раньше я рассчитывал, что роботы смогут позаботиться о моих родителях, когда они состарятся. Но вероятнее, что мои дети будут пользоваться помощью роботов, заботясь обо мне, когда я состарюсь", - отметил 68-летний Рейберт.
Президент Boston Dynamics рассказал, что компания планирует запустить небольших роботов в массовое производство в следующем году и выпустит порядка 1 тыс. роботов. В 2018 году Boston Dynamics выпустит порядка 100 роботов, уточнил он. Стоимость роботов будет озвучена позднее.
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