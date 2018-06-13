ТЕМА

Основатель Boston Dynamics рассказал, что роботы скоро смогут ухаживать за пожилыми людьми

13 июня 2018 | 09:10

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Марк Рэйберт также полагает, что в среднесрочной перспективе роботов будут применять в логистической сфере.


Основатель и глава одного из ведущих в мире разработчика роботов американской компании Boston Dynamics Марк Рэйберт рассказал, что уже в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей в сферах развлечений, обеспечения безопасности и помощи в чрезвычайных ситуациях, а затем, в обозримой перспективе, смогут заботиться о пожилых людях и людях с ограниченными возможностями. Такой прогноз он озвучил во вторник, выступая на конференции в рамках выставки-ярмарки информационных и телекоммуникационных технологий CEBIT 2018.

"Я считаю, что существующие на данный момент роботы могут быть использованы в сфере развлечений", - сказал он, приведя в качестве примера роботов, изображающие известных персонажей мультфильмов и взаимодействующих с детьми. Кроме того, сегодняшних роботов можно использовать в качестве охранников в торговых центрах или на объектах промышленности - одетые в униформу они могут ходить по обозначенному маршруту и следить за порядком, считает Рэйберт. Еще одной сферой применения роботов уже сейчас может стать помощь в чрезвычайных ситуациях - робота можно отправиться в какое-то опасное место, уточнил он.

В среднесрочной перспективе роботы смогут заменить людей в логистической сфере, полагает сооснователь Boston Dynamics. "Я думаю, что очень скоро роботы смогут отвечать за складскую логистику и доставку посылок", - рассказал он.

Также в обозримом будущем роботы смогут позаботиться о больных и пожилых людях, считает глава Boston Dynamics. "Раньше я рассчитывал, что роботы смогут позаботиться о моих родителях, когда они состарятся. Но вероятнее, что мои дети будут пользоваться помощью роботов, заботясь обо мне, когда я состарюсь", - отметил 68-летний Рейберт.

 

Президент Boston Dynamics рассказал, что компания планирует запустить небольших роботов в массовое производство в следующем году и выпустит порядка 1 тыс. роботов. В 2018 году Boston Dynamics выпустит порядка 100 роботов, уточнил он. Стоимость роботов будет озвучена позднее.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Селянин оре поле в одному з сіл Путивльського району Сумської області у вівторок, 1 травня 2007 р. У селах більшість сільськогосподарських робіт на земельних паях і присадибних ділянках проводяться за допомогою коней. Досвідчений орач за день одним конем може зорати до 0,8 га поля. Фото Володимира Ляха

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100