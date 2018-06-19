Аварія вантажного потяга під Дніпром сталася через крадіжку болтів та гайок - "Укрзалізниця"

19 июня 2018 | 12:28

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Зловмисники пустили під укіс вантажний поїзд у Дніпрі — через крадіжку верхньої будови колії зійшли з рейок локомотив та 15 вагонів. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниці”, передає УНН.

“Сьогодні, 19 червня 2018 року, близько 4-ї ночі на станції Нижньодніпровськ-Вузол через крадіжку верхньої будови колії сталося сходження локомотива та 15 вантажних вагонів. Про інцидент повідомлено правоохоронні органи, на місці працює комісія ПАТ „Укрзалізниця“”, — йдеться у повідомленні. Як зазначається, сходження сталося через розкрадання злодіями болтів та скріплень головної колії № 3 станції. Вісім вагонів, що зійшли з рейок, були навантажені прокатом, трубною заготовкою та дизпаливом (5,1 та 2 відповідно), сім — порожніх. "Унаслідок інциденту пасажирські поїзди далекого сполучення не затримуються. На 01:03 запізнився на прибуття приміський поїзд Дніпро — Орлівщина. Приміський поїзд Красноград — Дніпро на цей час затримується на 01:13, Дніпро — Орлівщина — на 01:55", - зазначили в "Укрзалізниці". Залізничники занепокоєні ситуацією, яка склалася через несанкціоновані втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. У ПАТ “Укрзалізниця” наголошують, що звернення до МВС та СБУ щодо активізації роботи їх місцевих підрозділів поки що мало ефективні. "За добу в галузі фіксується по кілька втручань, що, в багато в чому, є наслідком бездіяльності правоохоронних органів", - відзначили у прес-службі. Нагадаємо, уночі 19 червня у Дніпрі вантажний потяг під час руху зійшов з рейок. Джерело: УНН



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