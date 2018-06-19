|
Аварія вантажного потяга під Дніпром сталася через крадіжку болтів та гайок - "Укрзалізниця"
19 июня 2018 | 12:28
распечатать комментарии [0] добавить в
Зловмисники пустили під укіс вантажний поїзд у Дніпрі — через крадіжку верхньої будови колії зійшли з рейок локомотив та 15 вагонів. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниці”, передає УНН.
“Сьогодні, 19 червня 2018 року, близько 4-ї ночі на станції Нижньодніпровськ-Вузол через крадіжку верхньої будови колії сталося сходження локомотива та 15 вантажних вагонів. Про інцидент повідомлено правоохоронні органи, на місці працює комісія ПАТ „Укрзалізниця“”, — йдеться у повідомленні. Як зазначається, сходження сталося через розкрадання злодіями болтів та скріплень головної колії № 3 станції. Вісім вагонів, що зійшли з рейок, були навантажені прокатом, трубною заготовкою та дизпаливом (5,1 та 2 відповідно), сім — порожніх. "Унаслідок інциденту пасажирські поїзди далекого сполучення не затримуються. На 01:03 запізнився на прибуття приміський поїзд Дніпро — Орлівщина. Приміський поїзд Красноград — Дніпро на цей час затримується на 01:13, Дніпро — Орлівщина — на 01:55", - зазначили в "Укрзалізниці". Залізничники занепокоєні ситуацією, яка склалася через несанкціоновані втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. У ПАТ “Укрзалізниця” наголошують, що звернення до МВС та СБУ щодо активізації роботи їх місцевих підрозділів поки що мало ефективні. "За добу в галузі фіксується по кілька втручань, що, в багато в чому, є наслідком бездіяльності правоохоронних органів", - відзначили у прес-службі. Нагадаємо, уночі 19 червня у Дніпрі вантажний потяг під час руху зійшов з рейок. Джерело: УНН
также читайте
[20.06.2018]
[18.06.2018]
[13.06.2018]
[12.06.2018]
|
Загрузка...
по теме
Нацбанк объяснил, почему дорожает доллар
20. 06. 2018 | 19:53
Чиновники призывают украинцев не паниковать и пеняют на иностранцев-спекулянтов.
Как власти решили поступить с "еврономерами". Новые ставки по акцизам и новые правила ввоза
20. 06. 2018 | 13:22
Глава налогового комитета парламента Нина Южанина обнародовала информацию о готовящихся изменениях в налогообложении подержанных автомобилей и ужесточении наказаний за нарущений режима пребывания нерастаможенных авто на территории Украины. Эти два законопроекта в комплексе, по мнению Нины Южаниной, должны окончательно решить вопрос с "еврономерами". Публикуем материал Экономической Правды, где описаны все параметры будущих изменений.
Киевские власти опубликовали карту парковок, где можно будет оставить авто в центре города
20. 06. 2018 | 13:16
Как известно, с 27 сентября начнется парковочно-эвакуаторный армагедон. Киевские власти к нему активно готовятся.
Аналітики Альфа-банку констатують зростання української економіки на 3%
20. 06. 2018 | 09:10
Оперативна статистика свідчить про подальше економічне зростання в Україні. Так, у квітні зростання обсягів промислового виробництва прискорилося до 3% рік-до-року. Найактивніше збільшується виробництво у вугільній, гірничорудній, коксохімічній і хімічній галузях промисловості. Це пов’язано із припиненням негативного статистичного ефекту від повної втрати кооперації з підприємствами відповідних галузей на неконтрольованих територіях (з того часу вже минуло понад 12 місяців).
Искусственный интеллект переспорил человека
20. 06. 2018 | 09:09
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»