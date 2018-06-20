Ричард Пайпс в 1992 году: Россия не сможет построить демократию, власть возьмёт КГБ 20 июня 2018 | 08:52 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Уже в марте 1992 года американский историк и советолог Ричард Пайпс заявил, что демократия в России не удалась и страну ждёт реванш номенклатуры и КГБ, которая дожидается своего "правителя-спасителя". Лишь эти две страты за время СССР приобрели административные навыки, тогда как остальное население атомизировано и не способно к самоорганизации. Интеллигенция же не смогла совершить переход от индивидуального инакомыслия к коллективному лидерству. Пайпс тогда предсказал и "колониальную реконкисту" России в отношении Украины и Казахстана. Новый строй России Пайпс назвал "ДУВАН" - турецкий термин дележа военной добычи. Американский советолог Ричард Пайпс – один из лучших в Америке знатоков истории России/СССР. Он неоднократно бывал в СССР, начиная с 1950-х годов, проводя много времени в государственных архивах и общаясь со своими коллегами, советскими историками. Уже тогда он составил довольно чёткое представление о природе российской власти (не зависящей от строя, т.е. вечной и неизменной) и в дальнейшем принципиально придерживался его. Ричард Пайпс считается одним из самых ярых "ястребов" в американском истеблишменте. Он был одним из тех людей, что убедили президента США Рональда Рейгана (Пайпс возглавлял при нём департамент Восточной Европы в Совете национальной безопасности, а с середины 1970-х он ещё и консультировал ЦРУ) предпринять в отношении СССР самые жёсткие меры. Пайпс, как знаток истории России (он доктор исторических наук, профессор Гарварда), уверял, что Советский Союз на самом деле очень слаб, а вся его сила заключается только в пропаганде и шантаже. Рекомендации Пайпса оказались верными: не прошло и 5-6 лет, как СССР рухнул под тяжестью внутренних и внешних проблем, спровоцированными, в том числе, и напором США (от поддержки моджахедов в Афганистане до обрушения цен на нефть). В марте 1992 года Ричард Пайпс в русском эмигрантском журнале "Страна и мир" (№3, 1992) публикует статью "Шанс России". Статья была написана вообще в феврале 1992-го, спустя пару месяцев после развала СССР и прихода к власти в ельцинской России правительства "реформаторов". Однако уже в это время Пайпс подвергает сомнению возможность перехода России к демократии. Мы в сокращении публикуем эту статью.







Дуванизация России



"Когда в середине 1980-х коммунистическое руководство решило ослабить свою политическую власть и установить с обществом ограниченное партнерство, дабы преодолеть тревожные симптомы политического и экономического застоя, к своему ужасу оно обнаружило, что общества и, следовательно, партнёра не существует. Имелись только миллионы атомизированных индивидуумов, отчасти отчуждённых и озлобленных, в большинстве же безразличных, которых за 70 лет коммунизма научили заботиться только о себе и оставить общественные дела вышестоящим товарищам.



Наученные реагировать на сигналы сверху, советские граждане быстро почувствовали, что центральная власть слабеет и не может более заставить выполнять свои приказы. Страх, главный инструмент коммунистического контроля, ослабел, а затем и вовсе исчез. Ободренные этим, граждане воспользовались затруднительным положением режима, чтобы взять реванш за 70 лет угнетения. Вместо того, чтобы поспешить на помощь правительству, они отплатили ему той же монетой, атомизируя его так, как оно в своё время атомизировало их. Результатом был гигантский, направленный внутрь взрыв.



Начиная с 1985 г., коммунистическое государство и экономика, которую оно рассматривало как свою собственность, подверглись массированным атакам со стороны населения, которое режим лишил малейшей доли заинтересованного участия. Целью населения было не столько улучшение или замена существующих институтов, сколько их разрушение. По этой причине недавние события нельзя назвать "революцией". Термин, который описывает их лучше всего, это ДУВАН, слово турецкого происхождения, которое казаки использовали для обозначения дележа военной добычи, захваченной в походах на персидские или турецкие поселения. Советский Союз подвергается систематическому "дуванизированию", его растаскивают и распределяют между экс-коммунистическими организациями, республиканскими и местными правительствами, государственными предприятиями, преступными бандами и - последнее по месту, но не по важности, - отдельными гражданами.



Не осталось почти никакой общественной власти или национальной экономики: то немногое, что ещё есть, существует по инерции. Вот почему все проекты реформ, как политических, так и экономических, кончились ничем. Просто не существует более механизма для превращения идей в политику.



Номенклатура попытается взять реванш



Два года назад я высказал предположение, что горбачёвский Советский Союз стоит перед альтернативой: развал или закручивание гаек. Это и сейчас наиболее вероятные возможности, и они взаимно не исключают друг друга: развал идёт полным ходом, попытка закручивания гаек была сделана и провалилась, но она может повториться. Наименее вероятная возможность состоит в упорядоченном, постепенном переходе к демократии и свободному рынку, на что надеются западные правительства. сделавшие это предварительным условием для оказания помощи.







В прошлом российскому Смутному времени пришло на смену восстановление авторитарного правления. Этот прецедент наводит на мысль, что и нынешние беспорядки могут разрешиться аналогичным образом. Российская интеллигенция тоже этого боится. В России существуют слои, мечтающие о возврате "сильной руки". К ним относятся две крайности социоэкономического спектра: бывшая привилегированная элита, обиженная потерей власти и льгот, и бедные, наиболее затронутые крушением субсидируемой потребительской экономики.



Но чего нельзя представить, так это того, что коалиция генералов и бывших коммунистических аппаратчиков - единственно мыслимых вождей такого переворота - будет править Россией более эффективно, чем они это делали в прошлом, когда были у власти и своей бездарностью довели страну до её нынешнего тяжёлого состояния.



Россия захочет совершить колониальную реконкисту на Украине и в Казахстане



В одном аспекте этот процесс практически завершён: советская империя разбита. Любая попытка восстановить её потребует мощного военного вмешательства, но Москва попросту не располагает силами достаточно крупными и достаточно надёжными, чтобы вести кампанию колониальной реконкисты.



Москва должна отказаться, и в мыслях, и в делах, от своих претензий на республики. Это будет нелегко. Империалистическая ментальность укоренена в российской психологии, даже в демократических кругах, ибо она исторически тесно связана с идеей российской государственности. Некоторые замечания Ельцина относительно необходимости урегулирования границ России с Украиной и Казахстаном дают основания для беспокойства, ибо такое "урегулирование" всегда будет в пользу России.



Интеллигенция не способна к коллективному лидерству



Поставленный вне закона и формально лишённый власти, коммунистический аппарат всё ещё вполне жизнеспособен. Своим выживанием он обязан тому факту, что при режиме, который наделил его политической монополией, лишь он один имел возможность приобрести административные навыки. Это первая причина, по которой демократическая интеллигенция не смогла его заменить. Но старый аппарат умудряется удерживать свои позиции ещё и потому, что его основного соперника, интеллигенцию, можно побудить к действию только тогда, когда надо сопротивляться. Как и российское общество в целом, интеллигенция зависима от государства, что в данном случае выражается в сопротивлении государственной власти, а не в принятии на себя правительственной ответственности. Одно из разочарований последних лет состоит в том, что интеллигенция не смогла или не захотела совершить переход от индивидуального инакомыслия к коллективному лидерству. В этом отношении 1991 год тревожно напоминает 1917-й.



Аппарат и КГБ дожидаются "спасителя"



Многолетняя дрессировка позволяет аппарату инстинктивно понимать, что от них ожидается. Подобно царским и советским бюрократам, эти аппаратчики рассматривают общество как врага; они презирают демократию во всех её проявлениях; они боятся и ненавидят Запад, как источник подрывных идей. Внешне они подчиняются, но в то же время умеют систематически подрывать общественные инициативы. Особенно это верно для КГБ. чьи щупальца до сих пор проникают повсюду.







Для того, чтобы Россия двигалась к нормальному состоянию, этот аппарат должен быть искоренён. Не смирившиеся со своим падением, злобные и мстительные, старые функционеры первыми перейдут на сторону победителей, если Россия круто повернет вправо на дорогу, ведущую к диктатуре. Это растопка для костра, ожидающая поджигателя, намеренного вызвать пожар по всей стране, дабы выступить в роли её спасителя.



Из всего этого следует, что у российской трагедии нет быстрого решения. Страна должна преодолеть 75-летнее наследие коммунизма и многовековое наследие царизма, главными институтами которого были автократия и крепостничество". "Когда в середине 1980-х коммунистическое руководство решило ослабить свою политическую власть и установить с обществом ограниченное партнерство, дабы преодолеть тревожные симптомы политического и экономического застоя, к своему ужасу оно обнаружило, что общества и, следовательно, партнёра не существует. Имелись только миллионы атомизированных индивидуумов, отчасти отчуждённых и озлобленных, в большинстве же безразличных, которых за 70 лет коммунизма научили заботиться только о себе и оставить общественные дела вышестоящим товарищам.Наученные реагировать на сигналы сверху, советские граждане быстро почувствовали, что центральная власть слабеет и не может более заставить выполнять свои приказы. Страх, главный инструмент коммунистического контроля, ослабел, а затем и вовсе исчез. Ободренные этим, граждане воспользовались затруднительным положением режима, чтобы взять реванш за 70 лет угнетения. Вместо того, чтобы поспешить на помощь правительству, они отплатили ему той же монетой, атомизируя его так, как оно в своё время атомизировало их. Результатом был гигантский, направленный внутрь взрыв.Начиная с 1985 г., коммунистическое государство и экономика, которую оно рассматривало как свою собственность, подверглись массированным атакам со стороны населения, которое режим лишил малейшей доли заинтересованного участия. Целью населения было не столько улучшение или замена существующих институтов, сколько их разрушение. По этой причине недавние события нельзя назвать "революцией". Термин, который описывает их лучше всего, это ДУВАН, слово турецкого происхождения, которое казаки использовали для обозначения дележа военной добычи, захваченной в походах на персидские или турецкие поселения. Советский Союз подвергается систематическому "дуванизированию", его растаскивают и распределяют между экс-коммунистическими организациями, республиканскими и местными правительствами, государственными предприятиями, преступными бандами и - последнее по месту, но не по важности, - отдельными гражданами.Не осталось почти никакой общественной власти или национальной экономики: то немногое, что ещё есть, существует по инерции. Вот почему все проекты реформ, как политических, так и экономических, кончились ничем. Просто не существует более механизма для превращения идей в политику.Два года назад я высказал предположение, что горбачёвский Советский Союз стоит перед альтернативой: развал или закручивание гаек. Это и сейчас наиболее вероятные возможности, и они взаимно не исключают друг друга: развал идёт полным ходом, попытка закручивания гаек была сделана и провалилась, но она может повториться. Наименее вероятная возможность состоит в упорядоченном, постепенном переходе к демократии и свободному рынку, на что надеются западные правительства. сделавшие это предварительным условием для оказания помощи.В прошлом российскому Смутному времени пришло на смену восстановление авторитарного правления. Этот прецедент наводит на мысль, что и нынешние беспорядки могут разрешиться аналогичным образом. Российская интеллигенция тоже этого боится. В России существуют слои, мечтающие о возврате "сильной руки". К ним относятся две крайности социоэкономического спектра: бывшая привилегированная элита, обиженная потерей власти и льгот, и бедные, наиболее затронутые крушением субсидируемой потребительской экономики.Но чего нельзя представить, так это того, что коалиция генералов и бывших коммунистических аппаратчиков - единственно мыслимых вождей такого переворота - будет править Россией более эффективно, чем они это делали в прошлом, когда были у власти и своей бездарностью довели страну до её нынешнего тяжёлого состояния.В одном аспекте этот процесс практически завершён: советская империя разбита. Любая попытка восстановить её потребует мощного военного вмешательства, но Москва попросту не располагает силами достаточно крупными и достаточно надёжными, чтобы вести кампанию колониальной реконкисты.Москва должна отказаться, и в мыслях, и в делах, от своих претензий на республики. Это будет нелегко. Империалистическая ментальность укоренена в российской психологии, даже в демократических кругах, ибо она исторически тесно связана с идеей российской государственности. Некоторые замечания Ельцина относительно необходимости урегулирования границ России с Украиной и Казахстаном дают основания для беспокойства, ибо такое "урегулирование" всегда будет в пользу России.Поставленный вне закона и формально лишённый власти, коммунистический аппарат всё ещё вполне жизнеспособен. Своим выживанием он обязан тому факту, что при режиме, который наделил его политической монополией, лишь он один имел возможность приобрести административные навыки. Это первая причина, по которой демократическая интеллигенция не смогла его заменить. Но старый аппарат умудряется удерживать свои позиции ещё и потому, что его основного соперника, интеллигенцию, можно побудить к действию только тогда, когда надо сопротивляться. Как и российское общество в целом, интеллигенция зависима от государства, что в данном случае выражается в сопротивлении государственной власти, а не в принятии на себя правительственной ответственности. Одно из разочарований последних лет состоит в том, что интеллигенция не смогла или не захотела совершить переход от индивидуального инакомыслия к коллективному лидерству. В этом отношении 1991 год тревожно напоминает 1917-й.Многолетняя дрессировка позволяет аппарату инстинктивно понимать, что от них ожидается. Подобно царским и советским бюрократам, эти аппаратчики рассматривают общество как врага; они презирают демократию во всех её проявлениях; они боятся и ненавидят Запад, как источник подрывных идей. Внешне они подчиняются, но в то же время умеют систематически подрывать общественные инициативы. Особенно это верно для КГБ. чьи щупальца до сих пор проникают повсюду.Для того, чтобы Россия двигалась к нормальному состоянию, этот аппарат должен быть искоренён. Не смирившиеся со своим падением, злобные и мстительные, старые функционеры первыми перейдут на сторону победителей, если Россия круто повернет вправо на дорогу, ведущую к диктатуре. Это растопка для костра, ожидающая поджигателя, намеренного вызвать пожар по всей стране, дабы выступить в роли её спасителя.Из всего этого следует, что у российской трагедии нет быстрого решения. Страна должна преодолеть 75-летнее наследие коммунизма и многовековое наследие царизма, главными институтами которого были автократия и крепостничество". "Толкователь"



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