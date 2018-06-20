Искусственный интеллект переспорил человека

В течение недели, с 12 по 19 июня, корью в Украине заболели 1401 человек, из них 841 ребенок. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook, передает УНН.

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