ТЕМА

Искусственный интеллект переспорил человека

20 июня 2018 | 09:09

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В течение недели, с 12 по 19 июня, корью в Украине заболели 1401 человек, из них 841 ребенок. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook, передает УНН.



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