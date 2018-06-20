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Аналітики Альфа-банку констатують зростання української економіки на 3%

20 июня 2018 | 09:10

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Оперативна статистика свідчить про подальше економічне зростання в Україні. Так, у квітні зростання обсягів промислового виробництва прискорилося до 3% рік-до-року. Найактивніше збільшується виробництво у вугільній, гірничорудній, коксохімічній і хімічній галузях промисловості. Це пов’язано із припиненням негативного статистичного ефекту від повної втрати кооперації з підприємствами відповідних галузей на неконтрольованих територіях (з того часу вже минуло понад 12 місяців).


За підсумками 4 місяців 2018 року промислове виробництво в Україні зросло на 2,6%. Ще одна велика галузь – роздрібна торгівля – демонструє навіть більш потужну динаміку. За 4 місяці зростання роздрібного товарообігу в Україні становило 7%.

Проте не всі галузі нарощують обсяги виробництва. Наприклад, за 4 місяці обсяг будівельних робіт скоротився на 0,8%. Зокрема, найсуттєвіший спад (на 3,4%) спостерігається у житловому будівництві. Перевезення вантажів у транспорті також перебувають «у червоній зоні» (зменшення на 2,8%), що пов’язане із суттєвим зниженням транзиту природного газу порівняно з великими обсягами на початку минулого року.

Виробництво у основних галузях, % реальної зміни

Інфляція у травні нарешті зробила впевнений рух в бік уповільнення. Завдяки здешевленню деяких продовольчих товарів зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) за місяць було нульовим, а інфляція у річному вимірі сповільнилася з 13,1% у квітні до 11,7%. Це найнижчий показник зростання ІСЦ з вересня 2016 року. Очікується подальше зниження темпів інфляції до позначки 10% у найближчі місяці. Проте Національний банк України налаштований підтримувати жорстку монетарну політику (себто утримуватися від суттєвого зниження процентної ставки).

Звідси



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