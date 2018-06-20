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Киевские власти опубликовали карту парковок, где можно будет оставить авто в центре города

20 июня 2018 | 13:16

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Как известно, с 27 сентября начнется парковочно-эвакуаторный армагедон. Киевские власти к нему активно готовятся.


 
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА опубликовал схему и список паркингов в торгово-офисных центрах Киева, где можно оставить автомобиль. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook. Суммарное число паркомест в этих паркингах составляет 4 тыс. Также в КГГА дали понять, что после вступление в силу нового закона о парковках, усилится ответственность за нарушения правил парковки на улично-дорожной сети.
"С 27 сентября, после вступления в действие закона о реформировании сферы парковки транспортных средств, усилится административная ответственность за парковку на улично-дорожной сети с нарушением правил дорожного движения. Просим, кроме специальных площадок, также учесть наличие паркингов в торгово-офисных центрах", - говорится в сообщении. 

 

В списке всего 11 мест - возле ТРЦ и бизнес-центров 

Напомним, что закон "о реформировании сферы парковки транспортных средств" предусматривает не только увеличение штрафов, но и эвакуацию транспортных средств, а также фото и видеофиксацию нарушений правил парковки. Законом также предусмотрено появление новых лиц, имеющих полномочия выписывать штрафы нарушителям - это так называемые инспекторы парковки. 

Кроме того, данный закон может сильно ударить и по пользователям автомобилей на чужих техпаспортах, так как забирать автомобиль со штрафплощадки сможет только владелец транспортного средства.


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