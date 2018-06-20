Киевские власти опубликовали карту парковок, где можно будет оставить авто в центре города

"С 27 сентября, после вступления в действие закона о реформировании сферы парковки транспортных средств, усилится административная ответственность за парковку на улично-дорожной сети с нарушением правил дорожного движения. Просим, кроме специальных площадок, также учесть наличие паркингов в торгово-офисных центрах", - говорится в сообщении.







В списке всего 11 мест - возле ТРЦ и бизнес-центров



Напомним, что закон "о реформировании сферы парковки транспортных средств" предусматривает не только увеличение штрафов, но и эвакуацию транспортных средств, а также фото и видеофиксацию нарушений правил парковки. Законом также предусмотрено появление новых лиц, имеющих полномочия выписывать штрафы нарушителям - это так называемые инспекторы парковки.



Кроме того, данный закон может сильно ударить и по пользователям автомобилей на чужих техпаспортах, так как забирать автомобиль со штрафплощадки сможет только владелец транспортного средства.