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Киевские власти опубликовали карту парковок, где можно будет оставить авто в центре города
20 июня 2018 | 13:16
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Как известно, с 27 сентября начнется парковочно-эвакуаторный армагедон. Киевские власти к нему активно готовятся.
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