Как власти решили поступить с "еврономерами". Новые ставки по акцизам и новые правила ввоза

Чекати далі нікуди Чому більшість наших громадян відчувають себе дискримінованими, коли постає питання про покупку авто. Ймовірно, тому що автівка для українців стала розкішшю, дорогим товаром, який далеко не кожен може собі дозволити.



Причин, чому так сталося, чимало, але головна — це акцизний податок, обов'язковий платіж, ставки якого сьогодні дуже засмучують українських автомобілістів. Розмір акцизу для різних за об’ємом двигуна авто може відрізнятися в 100-150 разів.











Саме дискримінаційна система ставок акцизного податку, а також неможливість митного оформлення та реєстрації в Україні машин, які не відповідають екологічному стандарту "євро-5", призвели до появи в країні такої кількості авто з іноземною реєстрацією.



З огляду, по-перше, на це, по-друге, для зменшення вартості митного оформлення авто, і по-третє, для створення правових і економічних умов для реєстрації уже ввезених в Україну авто, Комітет з питань податкової та митної політики вніс до парламенту законопроекти №8487 і №8488 відповідно.



Як буде обчислюватися новий акцизний податок



Акцизний податок для ввезених в Україну авто буде змінений. Базові ставки акцизного податку будуть наступними: для авто з бензиновим двигуном — 50 євро, для авто на дизелі — 75 євро.



Йдеться саме про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку.



Як буде розраховуватися коефіцієнт двигуна? Показник об'єму двигуна буде ділитися на 1000.



А коефіцієнт віку — це кількість повних календарних років.



Формула обчислення виглядатиме так:











Чим відрізняється новий акцизний податок від діючого



Головне — акцизний податок з авто, розрахований за запропонованою формулою, буде значно меншим за той, що діє сьогодні.



Завдяки цьому імпортні легкові транспортні засоби стануть для українців доступнішими, а різниця в розмірі ставок для різних за об'ємом двигуна авто не буде суттєвою.







Водночас, акцизний податок на старі авто буде вищий за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт, що стимулюватиме до придбання більш нових авто.



Яким буде контроль і нові штрафи



Звісно, буде посилений контроль за ввезенням і використанням авто з іноземною реєстрацією.



По-перше, вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення. Так, нерезидент зможе без грошового забезпечення ввезти в режимі тимчасового ввезення лише одне авто.



Ввезення наступних легкових транспортних засобів передбачає наявність гарантії. Гарантом може виступити фінансова установа, яка візьме на себе зобов’язання сплатити суму всіх митних платежів, якщо авто не буде вивезено.



По-друге, посилюється відповідальність за порушення митних правил.







Особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам чи розукомплектовувати його.







Також їй заборонятиметься використання такої машини в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі. За порушення встановлених правил передбачено штраф — 34 тисячі грн.



Будь-яка інша особа, яка всупереч встановленим правилам, отримає транзитне або тимчасово ввезене авто у володіння, користування або розпорядження чи використовуватиме таке авто в підприємницькій діяльності, для отримання доходу, також буде оштрафована.



Перша фіксація зазначених порушень працівниками Нацполіції передбачає стягнення з порушника 8 500 грн., повторна фіксація — 17 000 тисяч грн., позбавлення права керування на 1 рік та оплатне вилучення авто за рахунок порушника.



В законопроекті прописані чіткі правила взаємодії всіх приналежних служб і відомств — підрозділів органу доходів і зборів, Державної прикордонної служби, Національної поліції.



Завдяки автоматизованій системі обміну інформацією інформація про авто та особу, яка його ввезла, зафіксована митником під час відкриття режиму транзиту або режиму тимчасового ввезення одразу передаватиметься усім органам.



Якщо дозволений строк перебування іноземного авто в Україні сплив, а машина так і не була вивезена, митник повинен повідомити інші органи про вчинення правопорушення.



Отримавши повідомлення, поліцейські мають пильніше відслідковувати таке авто на автомобільних дорогах України, а прикордонники, в свою чергу, повинні не допустити перетину кордону особою, яка його ввезла авто без сплати відповідних штрафів.



Крім того, Національній поліції буде надано право перевіряти особу водія авто з іноземною реєстрацією на відповідність особі, яка його ввезла. Якщо за кермом буде будь-яка інша особа, поліцейський може накласти на водія відповідний штраф і повідомити про порушення митних правил митницю.



Отримавши таку інформацію, митник під час закриття режиму ввезення матиме підстави для стягнення штрафу з особи, яка ввезла авто, за недотримання обмеження на передачу машини.



Важливо, що протокол про порушення, може бути складений митником за відсутності порушника, і вручений йому під час виїзду з України.



Ще митні послаблення



Наразі розмитнення авто проводиться виключно на митницях, визначених в переліку, затвердженому Міністерством фінансів України.



У такому разі водій авто на транзитних номерах повинен їхати до уповноваженого пункту для проведення митного оформлення і сплати митних платежів, а отже має в наявності значну суму коштів.



За новими правилами після перетину кордону і заповнення декларації водій вже опинятиметься під митним контролем, однак митницю для проведення оформлення ввезеного транспортного засобу він зможе обрати самостійно. Без ризику бути пограбованим або ошуканим.



Замість висновку



Зменшення акцизного податку, а також зняття заборони на митне оформлення та державну реєстрацію авто без обмежень за екологічними нормами — те компромісне рішення, що враховує інтереси всіх сторін: держави, офіційних автоімпортерів, сумлінних платників податків і тих, хто користується автомобілями без митного оформлення та реєстрації в Україні.



Нова модель оподаткування дозволить зменшити вартість нових транспортних засобів і створить правові та економічні умови для реєстрації вже ввезених в Україну авто з іноземними номерами.



Так само нові правила забезпечать дієвий контроль за переміщенням та цільовим використанням таких авто, а також дотриманням митних правил як резидентами так і нерезидентами.



Законопроекти вже обговорені на всіх рівнях — з представниками ГО "Автоєвросила", Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, а також профільних асоціацій – виробників, дилерів, імпортерів.



Тож уже цього тижня його можна представити на розгляд парламенту. "Автоконсалтинг"