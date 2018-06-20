Нацбанк объяснил, почему дорожает доллар

Нацбанк не склонен драматизировать нынешнее существенное подорожание американского доллара и называет сложившуюся на валютном рынке ситуацию стабильной. Такое мнение высказал замглавы НБУ Олег Чурий на ежеквартальной встрече с руководителями 40 крупнейших финучреждений Украины.

Из негативных факторов чиновник выделил слабеющий интерес инвесторов к развивающимся странам и «существенную изоляцию» Украины от международных рынков капитала.

«Приток краткосрочного капитала в нашу страну, а соответственно и его отток, был незначительным по объему. Поэтому тенденции на мировых рынках пока не создают рисков для внешней устойчивости украинской экономики», - отметил Чурий.

Он заверил банкиров, что котировки сейчас определяются исключительно балансом спроса и предложения. А курсовой тренд задает внешнеэкономическая конъюнктура, которая способствует увеличению предложения валюты со стороны экспортеров, а также формирует спрос на валюту со стороны импортеров и компаний, осуществляющих репатриацию дивидендов.

Вместе с тем, только с начала недели по официальным данным Нацбанка средневзвешенный курс доллара на межбанке вырос более чем на 20 копеек, до 27,49 грн./$. Опрошенные UBR.ua банкиры отмечают повышенный спрос на валюту со стороны иностранных инвесторов, которые в последние дни активно избавляются от гривневых ОВГЗ и конвертируют полученные средства в валюту.

https://ubr.ua/finances/exchange-market/natsbank-objasnil-pochemu-dorozhaet-dollar-3871928УБР