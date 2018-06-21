Директор ГБР надеется на поддержку запада

21 июня 2018 | 08:03

Труба заявил, что возглавляемое им ведомство "однозначно" начнет свою работу в сентябре Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба надеется на поддержку независимости его ведомства со стороны Евросоюза. Об этом он заявил в начале своего четырехдневного визита в Брюссель, сообщает DW.

"Одна из целей, которую преследует ГБР - остаться независимым. Мы понимаем, что для этого потребуется поддержка гражданского общества и международных партнеров", - сказал Труба. Для этого он будет проводить встречи в Еврокомиссии и Европарламенте. Как сообщается, директор ГБР встретится также с представителями правоохранительных органов некоторых стран ЕС, а также Европола. Он добавил, что ему сложно представить себе работу бюро без подписания договоров с Интерполом и Европолом. Также Роман Труба заявил, что возглавляемое им ведомство "однозначно" начнет свою работу в сентябре. "Только стоит вопрос, в каком формате", - отметил он. Речь идет о законопроекте по совершенствованию деятельности ГБР, которое Верховная Рада приняла пока в первом чтении. По его словам, если закон не будет принят, то бюро начнет свою работу без руководящего состава среднего звена и без оперативного подразделения. Руководитель Государственного бюро расследований уточнил, что планирует в сентябре начать также первые расследования. При этом он выступает за то, чтобы его ведомство бралось за расследование новых дел, а не перебирало дела из других правоохранительных органов. Труба прогнозирует, что в бюро будет много врагов. Не только из-за того, что оно будет расследовать дела чиновников и правоохранителей, но и поскольку свои основные полномочия оно забирает у прокуратуры. "Поэтому поддержки от них нам не следует ожидать, мы это понимаем", - отметил он. Напомним, ранее сообщалось, что глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ГБР начнет работать с сентября.

РБК