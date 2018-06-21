Экономисты анализируют топ-хиты и извлекают из этого прибыль

Все дело в оценке экономических настроений. Это способ оценить, как люди воспринимают экономику, который поведенческие экономисты используют для прогнозирования реакций на различные политические решения. Например, если люди в целом пессимистично воспринимают состояние экономики, то из-за повышения процентных ставок они могут вовсе прекратить брать кредиты и тратить, и это нанесет ущерб экономике.

Прежде исследователи могли измерять экономические настроения, анализируя язык, используемый в онлайн-новостях или твитах. Но недавно исследователи из Клермонта показали, что настроения можно определить по топ-100 популярных песен на музыкальных платформах вроде Spotify. Более того, эти новые индикаторы настроения так же полезны, как и обычные опросы доверия потребителей.

Суть в том, что у песен есть эмоциональный компонент, закодированный в музыкальных атрибутах, таких как энергия, темп и громкость. Музыкальные интернет-сервисы, такие как Spotify, уже используют эти атрибуты для категоризации песен и рекомендуют пользователям новую музыку, похожую на ту, что они уже прослушивали.

Вы также можете понять эмоции, выраженные в песнях, на основе их текстов, исходя из вашего культурного бэкграунда. Их можно проанализировать с использованием того же программного обеспечения, которое используется для анализа новостей или твитов.

Это можно сделать просто — кодируя положительную или отрицательную эмоциональную нагрузку слов, — или более тщательно, сопоставляя слова с восемью основными эмоциями: радостью, грустью, гневом, страхом, отвращением, удивлением, доверием и ожиданием. Затем программное обеспечение подсчитывает количество повторений каждой эмоции в тексте песни.

Выявляя эмоциональные составляющие наиболее популярных песен, исследователи могут составить картину чувств слушателей и использовать ее для прогнозирования экономических настроений.

Именно здесь на первый план выходят преимущества использования «больших данных» от большого числа людей. Результаты опроса рассказывают только о том, что люди, решившие поучаствовать в нем, хотят вам сообщить. А вот музыкальные чарты отражают фактические потребительские предпочтения гораздо более широкой группы людей.

Эмоциональный спад

Исследователи Университета Клермонта применяли эту технику к чартам до и после глобального экономического кризиса 2008 года. Они обнаружили, что после кризиса частота слов, связанных с гневом и отвращением, возросла, а частота слов, связанных с доверием, уменьшилась. Этот тип доказательств явно указывает на то, что состояние потребителей имеет отношение к тому, какую музыку они предпочитают покупать и слушать.

Это исследование и комментарии Энди Холдейна показывают, что как музыка, так и тексты популярных песен действительно могут использоваться для прогнозирования экономических настроений и даже краткосрочных движений на фондовом рынке. Потоковые сервисы, такие как Spotify и Apple Music, обладают данными, которые могут помочь создать гораздо более подробную карту экономических настроений, чем списки топ-100. Поскольку эти компании имеют данные на индивидуальном уровне, можно даже создавать индексы настроений для разных регионов и групп людей (например, исходя из того, сколько они зарабатывают).

Идея, что экономисты должны учитывать музыкальные настроения населения, может показаться неожиданной или даже странной. Но исследования показывают, что этот подход к отслеживанию потребительских настроений действительно может быть полезен.

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