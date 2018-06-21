ТЕМА

Экономисты анализируют топ-хиты и извлекают из этого прибыль

21 июня 2018 | 09:06

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Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн призвал своих коллег изучать музыкальные настроения населения перед тем, как решать, стоит ли менять процентные ставки. Как увеличение числа скачиваний Taylor Swift или снижение популярности рок-н-ролла относится к управлению экономикой?


Все дело в оценке экономических настроений. Это способ оценить, как люди воспринимают экономику, который поведенческие экономисты используют для прогнозирования реакций на различные политические решения. Например, если люди в целом пессимистично воспринимают состояние экономики, то из-за повышения процентных ставок они могут вовсе прекратить брать кредиты и тратить, и это нанесет ущерб экономике.

Прежде исследователи могли измерять экономические настроения, анализируя язык, используемый в онлайн-новостях или твитах. Но недавно исследователи из Клермонта показали, что настроения можно определить по топ-100 популярных песен на музыкальных платформах вроде Spotify. Более того, эти новые индикаторы настроения так же полезны, как и обычные опросы доверия потребителей.

Суть в том, что у песен есть эмоциональный компонент, закодированный в музыкальных атрибутах, таких как энергия, темп и громкость. Музыкальные интернет-сервисы, такие как Spotify, уже используют эти атрибуты для категоризации песен и рекомендуют пользователям новую музыку, похожую на ту, что они уже прослушивали.

Вы также можете понять эмоции, выраженные в песнях, на основе их текстов, исходя из вашего культурного бэкграунда. Их можно проанализировать с использованием того же программного обеспечения, которое используется для анализа новостей или твитов.

Это можно сделать просто — кодируя положительную или отрицательную эмоциональную нагрузку слов, — или более тщательно, сопоставляя слова с восемью основными эмоциями: радостью, грустью, гневом, страхом, отвращением, удивлением, доверием и ожиданием. Затем программное обеспечение подсчитывает количество повторений каждой эмоции в тексте песни.

Выявляя эмоциональные составляющие наиболее популярных песен, исследователи могут составить картину чувств слушателей и использовать ее для прогнозирования экономических настроений.

Именно здесь на первый план выходят преимущества использования «больших данных» от большого числа людей. Результаты опроса рассказывают только о том, что люди, решившие поучаствовать в нем, хотят вам сообщить. А вот музыкальные чарты отражают фактические потребительские предпочтения гораздо более широкой группы людей.

Эмоциональный спад

Исследователи Университета Клермонта применяли эту технику к чартам до и после глобального экономического кризиса 2008 года. Они обнаружили, что после кризиса частота слов, связанных с гневом и отвращением, возросла, а частота слов, связанных с доверием, уменьшилась. Этот тип доказательств явно указывает на то, что состояние потребителей имеет отношение к тому, какую музыку они предпочитают покупать и слушать.

Это исследование и комментарии Энди Холдейна показывают, что как музыка, так и тексты популярных песен действительно могут использоваться для прогнозирования экономических настроений и даже краткосрочных движений на фондовом рынке. Потоковые сервисы, такие как Spotify и Apple Music, обладают данными, которые могут помочь создать гораздо более подробную карту экономических настроений, чем списки топ-100. Поскольку эти компании имеют данные на индивидуальном уровне, можно даже создавать индексы настроений для разных регионов и групп людей (например, исходя из того, сколько они зарабатывают).

Идея, что экономисты должны учитывать музыкальные настроения населения, может показаться неожиданной или даже странной. Но исследования показывают, что этот подход к отслеживанию потребительских настроений действительно может быть полезен. 

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