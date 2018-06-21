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Теперь полицейский протокол оформлять стало проще

21 июня 2018 | 10:01

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Вступил в силу приказ №318 об изменениях в инструкции по оформлению патрульной полицией админматериалов. Изменения вступили в силу 12 июня.


Как сообщил эксперт Тарас Гук, теперь протокол об админнарушении нарушитель может не подписывать, и полицейскому не нужно искать 2 свидетелей, которые подтвердят факт отказа.

«Из важного:

– все материалы полицейских будет проверять «работник полиции, осуществляющий контроль». При обнаружении недостатков последний сообщает о них в рапорте руководителю.

– узаконено изъятие ВУ у водителей, которые его не сдали при первичном оформлении», — сообщил эксперт.

Также, по словам Гука, четко предусмотрено право участников ДТП делать фото из схемы ДТП и сокращено время на внесение админматериалов в «базу».

По неизвестным причинам приказ 1395 на сайте ВР пока опубликован без этих изменений.

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