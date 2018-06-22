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40% пользователей в течение года удалили акаунт в одной из соцсетей
22 июня 2018 | 09:08
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Согласно исследованию, которое провело маркетинговое агентство Edelman, около 40% пользователей за последний год удалили свой аккаунт хотя бы в одной из социальных сетей. Специалисты прокомментировали, что это связано с «кризисом доверия к социальным сетям». Потребители ожидают, что бренды срочно найдут решения этих проблем.
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