40% пользователей в течение года удалили акаунт в одной из соцсетей

«Мы узнали, что существует серьезная нехватка доверия к медиа во всех регионах мира. Это крик сердца, люди боятся. Они возмущены нарушением их конфиденциальности и не уверены в правде из-за распространения ложных новостей», — отметил президент и генеральный директор консалтинговой компании Ричард Эдельман.

Компания, главой которого он является, опросила 9 тысяч человек в Бразилии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, США. Ричард Эдельман призвал компании быть честными в том, как они используют социальные сети, в том числе для рекламы, заявив, что люди хотят четко идентифицировать, когда контент оплачен, а когда их данные собирает площадка.