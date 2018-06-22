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40% пользователей в течение года удалили акаунт в одной из соцсетей

22 июня 2018 | 09:08

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Согласно исследованию, которое провело маркетинговое агентство Edelman, около 40% пользователей за последний год удалили свой аккаунт хотя бы в одной из социальных сетей. Специалисты прокомментировали, что это связано с «кризисом доверия к социальным сетям». Потребители ожидают, что бренды срочно найдут решения этих проблем.


В комментарии к исследованию социологи отмечают, что проблемы конфиденциальности и распространение поддельных новостей способствуют недоверию людей к площадкам. Причем 70% респондентов ожидают, что отток посетителей и рекламодателей окажет давление на сайты, которые будут работать с такого рода контентом и устранят его. Как выяснилось, для них также важен контекст — 48% заявили, что если его реклама появляется рядом с жестоким контентом или ненавистными комментариями, то это вина бренда.

«Мы узнали, что существует серьезная нехватка доверия к медиа во всех регионах мира. Это крик сердца, люди боятся. Они возмущены нарушением их конфиденциальности и не уверены в правде из-за распространения ложных новостей», — отметил президент и генеральный директор консалтинговой компании Ричард Эдельман.

Компания, главой которого он является, опросила 9 тысяч человек в Бразилии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, США. Ричард Эдельман призвал компании быть честными в том, как они используют социальные сети, в том числе для рекламы, заявив, что люди хотят четко идентифицировать, когда контент оплачен, а когда их данные собирает площадка.

Исследование социальных сетей основывается на ежегодном «барометре доверия Эдельмана». В первом отчете говорилось о том, что 41% людей в глобальном масштабе доверяют социальным сетям, и с 2017 году их число падает в большинстве западных стран.



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