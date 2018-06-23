Расформирование департамента спецрасследований ГПУ: в поисках зрады

23 июня 2018 | 13:26 , Олег Ельцов, ТЕМА

В медиа со вчерашнего дня бушует зрада: с подачи генпрокурора похоронят все дела Майдана! Никто не сядет! Дальнейшее расследование резонансных дел невозможно!

Пионером в деле выявления происков преступной власти стал еврооптимистичный Мустафа Наем. Блогеры и журналисты его дружно поддержали. Еще бы: Департамент спецрасследований под предводительством Горбатюка расформировывается под маркой внутрипрокурорской реформы. Следователи из разных департаментов объединяются в одном департаменте и подчиняются одному замгенпрокурора – Юрию Столярчуку, процессуальных руководителей объединят в другой службе под кураторством другого замгенпрокурора. Наем со товарищи делает парадоксальный вывод: это – конец расследования всех громких дел, в том числе дел Майдана, которые ведут подчиненные Горбатюка. Все пропало: не будет согласования между следователями и процессуальными руководителями, работа встанет, расследования не дойдут до суда.

Горбатюк сполна поддерживает медийную панику и грозит увольнением, жалуется, что с ним этот вопрос не согласовали. Ганьба! Доколе!

А теперь выдохнем и спокойно разберемся. Что так взволновало Мустафу Наема, которой спит и видит Украину в объятиях Евросоюза? Неужели он не поддерживает изменения в закон про прокуратуру, которые этого требуют, к чему нас усиленно подталкивают европейские партнеры? Долгие годы протоптавшись на месте, Украина наконец-то реализует требование Конституции по разделению прокурорских и следственных функций, закрепленное в переходных положениях Основного закона с 1997 года. Уже запущен механизм создания Государственного бюро расследований, которому переходят полномочия от прокуратуры. Сегодня страна живет во вневременье: ГБР не приступило к исполнению обязанностей, прокуратура доделывает его работу. Работа процессуального руководителя и следователя по одному делу под единый руководством – почва для нарушений в ходе досудебного следствия: с этим нужно кончать. И Наем об этом прекрасно знает. Этот гиперактивный еврооптимист должен бы стоя аплодировать решению генпрокурора разделить процессуальное руководство и следствие хотя бы в структуре ГПУ до начала работы ГБР. Но у некоторых оптимистов всегда найдется повод для пессимизма.

Возможно, руководство прокуратуры таким образом пытается избавиться от Горбатюка, которого неоднократно критиковали за низкую эффективность работы, склонность расследовать дела, прежде всего, связанные с преступлениями на Майдане, до бесконечности? Нет, Горбатюку ничего не угрожает, его не собираются сокращать, а его должность будет звучать отныне «начальник Следственного управления ГПУ». Как заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, НИ ОДИН следователь, занимающийся расследованием дел Майдана, также уволен не будет. Люди продолжат заниматься теми же делами, что и до реформирования.

Так что же взволновало евроактивистов, которые питают нездоровую симпатию персонально к Горбатюку? Оснований ни для гипертрофированой любви, ни для паники нет. Зато есть громкий пиар его героической персоны. Горбатюк обретает ореол мученика, набирает баллы. Зреет подозрение, что не на пустом месте возникли слухи, будто его готовят на пост генпрокурора руками горластых критиков власти по наущению наших западных партнеров. И что симптоматично, зачастую эти партнеры оказываются грантодателями для тех самых озабоченных общественников и политиков.

Что же касается «зачистки» в ГПУ, специально организованной «под Горбатюка» – ее нет. Зато есть реформирование прокуратуры в соответствие с требованием закона. И доказательством тому служит один простой факт: реформированию подлежит не только Департамент Горбатюка, но и прочие службы, в том числе Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, более известный в народе как Департамент Кононенко-Грановского, который людская молва связывает с действующей властью. Почему никто из озабоченных активистов не упоминает об этом и не защищает попранные права этого подразделения ГПУ?..

Шухер, поднятый на ровном месте, напомнил известную притчу. Может случиться, что когда «мальчик Наем» в очередной раз закричит «Караул, волки!», на него уже никто не обратит внимания. Собственно, уже можно не обращать. За окном чудесная погода: зачем вам тратить время на панические комлания евролоббистов, пардон – еврооптимистов…