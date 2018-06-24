У Львові напали на табір ромів: 1 загиблий, 4 поранених

23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності.

"Через напад одна особа загинула, ще четверо травмовані", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські припинили правопорушення та затримали семеро осіб, причетних до нападу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Разом з тим, як повідомляє Zaxid.net, напад відбувся на вулиці Трускавецькій.

За даними видання, внаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жителька села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове.