ТЕМА

У Львові напали на табір ромів: 1 загиблий, 4 поранених

24 июня 2018 | 10:54

распечатать        комментарии [0]       добавить в

У суботу пізно ввечері в результаті нападу зловмисників на табір ромів на околиці Львова одна особа загинула, четверо травмовані. Про це повідомляє поліція Львівщини.


23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності.

"Через напад одна особа загинула, ще четверо травмовані", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські припинили правопорушення та затримали семеро осіб, причетних до нападу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Разом з тим, як повідомляє Zaxid.netнапад відбувся на вулиці Трускавецькій.

За даними видання, внаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жителька села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Непал. Заповедник Читван. Питомник по обучению слонов. Двухмесячый малыш весом 200 кг меряется силами с сотрудником заповедника.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100