|
У Львові напали на табір ромів: 1 загиблий, 4 поранених
24 июня 2018 | 10:54
распечатать комментарии [0] добавить в
У суботу пізно ввечері в результаті нападу зловмисників на табір ромів на околиці Львова одна особа загинула, четверо травмовані. Про це повідомляє поліція Львівщини.
23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності.
"Через напад одна особа загинула, ще четверо травмовані", - йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Разом з тим, як повідомляє Zaxid.net, напад відбувся на вулиці Трускавецькій.
За даними видання, внаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жителька села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове.
также читайте
[20.06.2018]
[20.06.2018]
[20.06.2018]
[20.06.2018]
[20.06.2018]
|
Загрузка...
по теме
У Києві власник кафе застрелив відвідувача, другого поранив
24. 06. 2018 | 10:56
На Оболонській Набережній Києва між власником кафе та компанією відвідувачів виник конфлікт, у результаті якого господар закладу застрелив кривдника, ще одного - поранив.
40% пользователей в течение года удалили акаунт в одной из соцсетей
22. 06. 2018 | 09:08
Согласно исследованию, которое провело маркетинговое агентство Edelman, около 40% пользователей за последний год удалили свой аккаунт хотя бы в одной из социальных сетей. Специалисты прокомментировали, что это связано с «кризисом доверия к социальным сетям». Потребители ожидают, что бренды срочно найдут решения этих проблем.
Теперь полицейский протокол оформлять стало проще
21. 06. 2018 | 10:01
Вступил в силу приказ №318 об изменениях в инструкции по оформлению патрульной полицией админматериалов. Изменения вступили в силу 12 июня.
Экономисты анализируют топ-хиты и извлекают из этого прибыль
21. 06. 2018 | 09:06
Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн призвал своих коллег изучать музыкальные настроения населения перед тем, как решать, стоит ли менять процентные ставки. Как увеличение числа скачиваний Taylor Swift или снижение популярности рок-н-ролла относится к управлению экономикой?
Директор ГБР надеется на поддержку запада
21. 06. 2018 | 08:03
Труба заявил, что возглавляемое им ведомство "однозначно" начнет свою работу в сентябре Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба надеется на поддержку независимости его ведомства со стороны Евросоюза. Об этом он заявил в начале своего четырехдневного визита в Брюссель, сообщает DW.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»