Могеріні: ЄС вклав в Україну більше, аніж у будь-яку іншу країну світу

02 июля 2018 | 11:21

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Європейський Союз вклав в Україну більше, аніж у будь-яку іншу країну світу. Про це заявила віце-президент Європейської комісії, Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні на конференції з питань реформ в Україні в Копенгагені, передає УНН.

"Європейський Союз вклав в Україну більше, аніж у будь-яку іншу країну світу. Ми склали найбільший пакет в історії – понад 13 млрд Євро. Угода про асоціацію – це найбільш амбітна угода, яку ЄС коли-небудь підписав із будь-якою країною-партнером. Наша результативна місія підтримує вашу роботу для того, щоб реформувати інші сектори. Народ України уже подорожує до Європейського союзу без віз. Це не лише сигнали з нашого боку – це досягнення, які ви маєте в результаті важливих реформ", - сказала вона. За словами Могеріні, водночас сьогодні Україні необхідно здійснити ще більше реформ, тому що люди України просять про ці реформи.



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