ТЕМА

В Киеве цыгане избили битами полуночного прохожего

02 июля 2018 | 16:24

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2 июля, в Киеве в районе Русановских садов ромы напали на местного жителя и избили его. Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.


Инцидент произошел около 3:30 часов. 
 
"Он (потерпевший. ― Ред.) возвращался из ночного магазина на ул. Центральной Садовой. Когда он проходил мимо лагеря ромов (чьи-то захваченные дачные домики), к нему подбежали несколько человек с битами и сказали что-то вроде: "Нечего ходить тут ночью". Нанесли пару ударов по ногам и плечам, еле удалось сбежать. Полиция только "зафиксировала" объяснения", ― сказано в сообщении.



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