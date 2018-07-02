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В Киеве цыгане избили битами полуночного прохожего
02 июля 2018 | 16:24
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2 июля, в Киеве в районе Русановских садов ромы напали на местного жителя и избили его. Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел около 3:30 часов.
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