В Киеве цыгане избили битами полуночного прохожего

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На сотрудников сафари-парка Штукенброк свалилось невиданное счастье белые львицы Нала и Любайя родили по двойне. Кормить малышей и ухаживать за ними молодые мамаши, как это часто бывает в зоопарках, отказались и «суррогатными» матерями для очаровательной четверки белых львят стали вот эти две сотрудницы сафари-парка Жанет Вурмс и Кристина Бём. Теперь они проводят с львятами большую часть своего времени. Белых львов (животных с пониженной выработкой пигмента из-за рецессивного гена) в природе осталось около 150-200 особей. В зоопарках мира их сейчас 22.