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Комісія прокурорів вже підготувала висновок щодо Холодницького
03 июля 2018 | 08:57
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Висновок доповідача у дисциплінарній справі щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького вже готовий. Про це заявив голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталій Грушковський, повідомляє “Укрінформ”.
“Висновок у справі Холодницького уже готовий”, – сказав він.
За словами посадовця, після ознайомлення Холодницького з висновком його мають винести на розгляд комісії прокурорів. А та у свою чергу ухвалить остаточне рішення у справі керівника САП.
Холодницький заявив, що наразі не отримував на ознайомлення цей висновок.
Згідно з розкладом засідань КДКП, прізвища Холодницький у порядку денному 3 липневих засідань немає.
Водночас, як повідомило джерело “Української правди” у КДКП, для розгляду скарги щодо Холодницького можуть “виділити окремий день і призначити окреме засідання”.
Згідно з законом про прокуратуру, копія дисциплінарної скарги та висновок про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку, а також повідомлення про час та місце їх розгляду надсилається прокурору не пізніше, ніж за 10 до дня проведення засідання.
На це засідання КДКП запрошуються скаржники і прокурор, стосовно якого відкрито дисциплінарне провадження.
У березні з’ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ”прослушка”. Її встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.
Пізніше стало відомо, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.
Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.
Пізніше стало відомо, які епізоди втручання Холодницкого зазначені у скарзі глави НАБУ Артема Ситника.
Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.
30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
У травні Холодницький заявив, що написав 16 сторінок пояснень на скарги НАБУ і ГПУ.
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