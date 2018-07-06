В КИЕВЕ НЕГРЫ "РАЗВЕЛИ" АМЕРИКАНКУ НА $1,5 МИЛЛИОНА

Как установили оперативники, граждане африканской страны создали в одной из соцсетей фейковую страницу знакомств. От имени якобы работающего в Украине американского бизнесмена они познакомились с женщиной из Соединенных Штатов.



"Бизнесмен" пожаловался на проблемы с украинскими правоохранителями, которые не позволяют ему вернуться в США. Чтобы помочь ему решить проблемы женщина перечислила $1,5 млн – на счет злоумышленников.



Как сообщает СБУ, во время обыска у иностранцев обнаружили компьютерную технику, с помощью которой они вели переписку, а также банковские документы, подтверждающие получение средств.



Двое организаторов схемы подозреваются в мошенничестве. Шевченковский суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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