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В КИЕВЕ НЕГРЫ "РАЗВЕЛИ" АМЕРИКАНКУ НА $1,5 МИЛЛИОНА

06 июля 2018 | 10:54

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Сотрудники Службы безопасности при содействии американского Федерального бюро расследований разоблачили схему интернет-мошенничества, в реузльтате которого гражданка США лишилась $1,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.


Как установили оперативники, граждане африканской страны создали в одной из соцсетей фейковую страницу знакомств. От имени якобы работающего в Украине американского бизнесмена они познакомились с женщиной из Соединенных Штатов. 
 
"Бизнесмен" пожаловался на проблемы с украинскими правоохранителями, которые не позволяют ему вернуться в США. Чтобы помочь ему решить проблемы женщина перечислила $1,5 млн – на счет злоумышленников. 
 
Как сообщает СБУ, во время обыска у иностранцев обнаружили компьютерную технику, с помощью которой они вели переписку, а также банковские документы, подтверждающие получение средств. 
 
Двое организаторов схемы подозреваются в мошенничестве. Шевченковский суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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