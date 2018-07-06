ТЕМА

Бизнес не ощутил изменений в судах

06 июля 2018 | 11:00

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Европейская бизнес-ассоциация считает, что представители бизнеса не ощутили на себе существенных изменений в результате проведения реформ в судебной системе Украины. Об этом в комментарии Українським Новинам заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.


“Мы не чувствуем, что стало лучше. Если говорить непосредственно о судах, то там меньше всего изменений которые мы чувствуем. Как была коррупция достаточно высокого уровня, так она и осталась”, – отметила она

При этом Деревянко, отметила, что бизнес интересуют, прежде всего, изменения в работе непосредственно судов.

“Мы видим, что есть изменения в высшем эшелоне судебной системы, но на сегодняшний момент если спросить разного уровня бизнес, особенно членов ЕБА, то одна из первых проблем, на которые обращается внимание – это суды, которые в принципе претерпели мало изменений. Если мы говорим, что есть изменения в фискальной системе, в дерегуляции, в банковской, энергетической сферах, то в судах пока таких изменений не много”, – отметила Деревянко.



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