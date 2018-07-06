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В Киеве на взятке задержали сотрудника патрульной полиции

06 июля 2018 | 11:04

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В пятницу, 6 июля, в Киеве за взяточничество задержали сотрудника патрульной службы полиции.


Как сообщает со ссылкой на правоохранителей Информатор, он требовал у водителя 30 тысяч гривен.

“За такую сумму он должен был помочь человеку избежать наказания в суде за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по статье 130 Кодекса Украины об административных нарушениях”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 800 гривен, а также конфискацию транспортного средства.

Задержали патрульного с поличным.

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