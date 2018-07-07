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Арсен Аваков: Марків безпідставно звинувачується у вбивстві Рокеллі
07 июля 2018 | 09:14
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Про це міністр внутрішніх справ повідомив сьогодні, 6 липня, коментуючи початок судового процесу над нацгвардійцем Віталієм Марківими, який відбувається у Пізі.
«Ми офіційно передали італійському міністру закордонних справ через Посольство Італії інформацію про те, що це не могло бути з боку нашого солдата. Попри це, Віталій Марків вже рік знаходиться під арештом. Коли мова йде про журналістів, які працюють на території конфлікту, то ми готові бути уважними і визначити особливі процедури, коли вони потрапляють в зону конфлікту для об'єктивного висвітлення подій», - зазначив Арсен Аваков.
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[02.07.2018]
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