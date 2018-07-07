Арсен Аваков: Марків безпідставно звинувачується у вбивстві Рокеллі

07 июля 2018 | 09:14

Про це міністр внутрішніх справ повідомив сьогодні, 6 липня, коментуючи початок судового процесу над нацгвардійцем Віталієм Марківими, який відбувається у Пізі.

«Ми офіційно передали італійському міністру закордонних справ через Посольство Італії інформацію про те, що це не могло бути з боку нашого солдата. Попри це, Віталій Марків вже рік знаходиться під арештом. Коли мова йде про журналістів, які працюють на території конфлікту, то ми готові бути уважними і визначити особливі процедури, коли вони потрапляють в зону конфлікту для об'єктивного висвітлення подій», - зазначив Арсен Аваков.



Нагадаємо, 30 червня 2017 року у Італії затримали заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення НГУ імені Кульчицького старшого сержанта Віталія Марківа за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу м. Слов'янськ у травні 2014 року.



Також нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ заявляв, що готовий дати свідчення в італійському суді на захист сержанта Національної гвардії Віталія Марківа.