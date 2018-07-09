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Флагман США вошел в Черное море для совместных учений с украинским флотом
09 июля 2018 | 08:57
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7 июля в Черное море вошло флагманское судно ВМФ США USS Mount Whitney для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2018. Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США.
"USS Mount Whitney рад вернуться в Черное море. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами в регионе для построения отношений, которые будут способствовать миру и экономической стабильности в регионе и на планете.
Присутствие Mount Whitney обеспечит уверенность наших партнеров и союзников в нашей приверженности морской безопасности и общим интересам", - заявил капитан судна Роберт Агилар.
6 июля в Черное море также вошел эсминец флота США USS Porter.
Кроме американских коллег, в Украину прибудут судна ВМФ Румынии и Турции, молдавские и грузинские морские пехотинцы и отряды специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады.
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