Флагман США вошел в Черное море для совместных учений с украинским флотом

09 июля 2018 | 08:57

7 июля в Черное море вошло флагманское судно ВМФ США USS Mount Whitney для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2018. Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США.

"USS Mount Whitney рад вернуться в Черное море. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами в регионе для построения отношений, которые будут способствовать миру и экономической стабильности в регионе и на планете.



Присутствие Mount Whitney обеспечит уверенность наших партнеров и союзников в нашей приверженности морской безопасности и общим интересам", - заявил капитан судна Роберт Агилар.



6 июля в Черное море также вошел эсминец флота США USS Porter.



Кроме американских коллег, в Украину прибудут судна ВМФ Румынии и Турции, молдавские и грузинские морские пехотинцы и отряды специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады.