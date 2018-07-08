ТЕМА

В Киеве полиция открыла стрельбу по вооруженному мужчине

08 июля 2018 | 21:25

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Злоумышленник попытался атаковать патрульных с ножом.


 В воскресенье, 8 июля, в Киеве на проспекте Героев Сталинграда полицейские со стрельбой задержали вооруженного ножом мужчину, который пытался взять в заложники прохожую. Об этом сообщается на Facebook пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что заметно нервничавшего мужчину остановил для проверки пеший патруль. Выяснилось, что он пребывает в розыске. В этот момент мужчина начал убегать, а когда его догнали, он достал нож и угрожал перерезать себе горло. После этого мужчина опять начал убегать, по пути пытался схватить женщину, но та закрылась в магазине поблизости.

Как сообщается, злоумышленник попытался атаковать патрульных с ножом, в ответ на что те применили табельное оружие и ранили его в ногу.

Нарушителю была оказана домедицинская помощь, после чего он на скорой в сопровождении патрульных уехал в больницу.
 



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