Искусственный интеллект заменил копирайтеров в Alibaba

09 июля 2018 | 10:14

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Для крупных интернет-ритейлеров требуются миллионы описаний товаров, на его появление компании тратят огромное количество средств и времени. Некоторые торговые сети используют приложения для написания подобного контента, одного пока их довольно просто отличить от созданного людьми из-за неестественного языка.

Alimama создала искусственный интеллект, который пишет аналогичные копирайтерам тексты — их очень сложно отличить, поскольку она обучалась на миллионах подобных текстов. Нейросеть может выдавать 20 тыс. строк текста в секунду и давно используется в крупнейших интернет-магазинах Alibaba Group — Taobao, Tmall и 1688. Другие подробности работы искусственного интеллекта пока неизвестны. При этом нейросеть прошла тест Тьюринга, однако до конца пока непонятно, что разработчики имели ввиду.



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