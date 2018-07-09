ТЕМА

Искусственный интеллект заменил копирайтеров в Alibaba

09 июля 2018 | 10:14

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Для крупных интернет-ритейлеров требуются миллионы описаний товаров, на его появление компании тратят огромное количество средств и времени. Некоторые торговые сети используют приложения для написания подобного контента, одного пока их довольно просто отличить от созданного людьми из-за неестественного языка.


Alimama создала искусственный интеллект, который пишет аналогичные копирайтерам тексты — их очень сложно отличить, поскольку она обучалась на миллионах подобных текстов. Нейросеть может выдавать 20 тыс. строк текста в секунду и давно используется в крупнейших интернет-магазинах Alibaba Group — Taobao, Tmall и 1688.

Другие подробности работы искусственного интеллекта пока неизвестны. При этом нейросеть прошла тест Тьюринга, однако до конца пока непонятно, что разработчики имели ввиду.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Киев. Милиция на митинге в честь восьмой годовщины Оранжевой революции. ANATOLII STEPANOV
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100