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"Пожизненников" переселят из одиночных камер
12 июля 2018 | 08:40
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Осужденные к пожизненному лишению свободы с 2019 года будут отбывать наказание уже не в одиночных камерах, а многоместных вместе с другими лицами, осужденными пожизненно. Об этом сообщил УННзаместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
"Всего до конца 2018 года будут созданны многоместные помещения камерного типа для 60 осужденных к пожизненному лишению свободы, а с 2019 года такая категория осужденных будет переводиться к общей массе осужденных", - сказал он.
Заместитель министра юстиции пояснил, что для обеспечения прогрессивной системы отбывания наказания лицами, осужденными к пожизненному лишению свободы, внедрение принципов динамической безопасности, которая предусматривает закрепление за каждым работником учреждения 2-3 осужденных, в каждом межрегиональном управлении создаются многоместные помещения камерного типа.
В частности, по его словам, на базе Темновской исправительной колонии (№ 100) с 2017 года введены в эксплуатацию многоместные помещения камерного типа для осужденных к пожизненному лишению свободы.
"В ближайшее время будут введены в эксплуатацию многоместные помещения в Замковой (№ 58), Дрогобычской (№ 40) исправительных колониях и Вольнянском учреждении исполнения наказаний (№ 11)", - рассказал он.
Чернышов также отметил, что каждая очередная смена будет обеспечена мобильным видеорегистратором, что позволяет объективно оценивать действия и поведение персонала и осужденных.
Как сообщал УНН, персонал учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы применяет портативные видеорегистраторы для контроля поведения осужденных и фиксации нарушений режима содержания.
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[10.07.2018]
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