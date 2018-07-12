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Столтенберг призвал Россию прекратить поддержку боевиков в Украине и вывести войска

12 июля 2018 | 11:09

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НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного выступления с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.


"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы решительно осуждаем нелегальную аннексию Крыма Россией. На Востоке Украины ситуация остается серьезной. С постоянными нарушениями режима прекращения огня и ежедневными нарушениями прав человека", - сказал Столтенберг.

По его словам, только минские соглашения остаются путем к миру в украинском государстве.

"Поэтому все стороны должны выполнить свои обязательства. И Россия несет особую ответственность. Она должна вывести свои войска и прекратить поддержку боевиков в Украине", - отметил генсек.

Как сообщал УНН, П.Порошенко в НАТО отметил, что санкции против России не могут быть отменены, пока она не прекратит свое агрессивное поведение.



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