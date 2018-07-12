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Почти 60 тысяч "евроблях" находятся в Украине незаконно
12 июля 2018 | 11:10
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С нарушением срока на территории Украины находится 57,9 тыс. авто с иностранной регистрации, ввезенных в 2018 году в режиме “транзит”. Аналогичных данных о режиме “временного ввоза” пока нет, передает ГФС.
“С начала 2018 года в Украину ввезено 146,8 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией в режиме „транзит“ и 465,9 тыс. — в режиме „временного ввоза“. Среди авто, ввезенных в режиме „транзит“, 57,9 тыс. находятся в стране с нарушением срока. Статистики по „временному ввозу“ пока нет, так как срок пребывания этих авто еще не завершился”, — рассказали в ГФС.
При этом фискалы обратили внимание на то, что основные импортеры новых легковых автомобилей в январе — июне 2018 года ввезли 35,5 тыс. автомобилей, с которых оплачено почти 7 млрд грн таможенных платежей. В прошлом году, импортеры завезли 79,5 тыс. новых легковушек, с которых оплачено 15,6 млрд грн таможенных платежей.
В ГФС напомнили, что в случаях превышения сроков транзитных перевозок автомобилей, таможни могут составить в отношении лица, которое везло автомобиль, протокол о нарушении таможенных правил.
За полгода таможенники составили 14 223 таких протоколов и наложили административных штрафов почти на 92 млн грн. Еще 3 749 протоколов составлено за нарушение сроков временного ввоза с суммой штрафов 49 млн грн.
Напомним, вчера в центре Киева состоялась акция владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Активисты освистали главу Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину, которая имеет непосредственное отношение к законопроектам о растаможивании авто.
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[10.07.2018]
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