Домагой Вида в эфире российского федерального телеканала извинился за выражение "Слава Украине!"

12 июля 2018 | 11:12

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида извинился за видео, на котором он вместе с другим хорватским футболистом Огнен Вукоевич говорит “Слава Украине!” после победы в четвертьфинале над командой России. Такое заявление Вида сделал в эфире кремлевского федерального телеканала “Россия 24”, информирует УНН.

“Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед российскими людьми. Простите, это жизнь. Надо учиться на ошибках”, — сказал он после матча с Англией в ответ на просьбу прокомментировать свист с трибун в его адрес.

Другой герой видео, Вукоевич после выхода Хорватии в финал мундиаля сказал, что их с Видой не интересует политика.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил хорватских футболистов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича за поддержку Украины. “История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена. Украина, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей. Слава Украине!”, — написал Порошенко.