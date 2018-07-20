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Священник Киево-Печерской лавры пытался вывезти в Москву 52 тыс. долларов

20 июля 2018 | 08:40

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Апелляционный суд Сумской области конфисковал в доход государства более 52 тыс. долл., которые контрабандой пытался вывезти в Москву священник Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.


"Служитель киевского храма, следуя в качестве пассажира поездом "Киев-Москва", перемещал через таможенную границу Украины незадекларированные валютные ценности. При осмотре личных вещей у него было изъято 52 700 долларов", - говорится в сообщении.

Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.472 (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения) Таможенного кодекса Украины, конфисковал изъятую валюту и назначил штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств.

Однако, с таким решением не согласились ни адвокат, ни лицо, совершившее административное правонарушение, и подали на постановление местного суда апелляционные жалобы. Апеллянты просили освободить священника от административной ответственности, поскольку последний не собирался скрывать денежные средства, которые являются пожертвованиями прихожан на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари.

Судья Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев материалы дела, отказал стороне защиты в удовлетворении их апелляционных требований, поскольку лицо осознанно не задекларировало средства, которые перемещали через таможенную границу Украины.

Священник Киево-Печерской лавры, заполняя декларацию, отметил, что перемещает с собой одно место с ручной кладью и валюту в размере 70 евро. Кроме того, в ходе устного опроса также сообщил, что ни валюты, кроме задекларированной им, ни каких-либо других товаров и предметов, которые подлежали обязательному декларированию, он через таможенную границу Украины не перемещает.

Таким образом, согласно решению суда, священник Киево-Печерской лавры был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотрено ст.472 Таможенного кодекса Украины, и конфисковано в доход государства изъятые 52 700 долларов.

"Кроме того, служитель киевского храма пополнит государственную казну еще на 1420160,69 грн в виде уплаты штрафа за нарушение Таможенного кодекса Украины", - отметили в суде.



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