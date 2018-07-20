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Второе за день крупное ДТП произошло в Украине. На Житомирщине погибли 10 человек
20 июля 2018 | 17:24
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Сегодня, 20 июля, в Житомирской области на трассе Киев — Чоп вблизи села Глубочица произошло масштабное ДТП. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе областной полиции, в результате аварии погибли десять человек, еще как минимум столько же получили травмы разной степени тяжести.
Как отметили в ведомстве, авария произошла в 10:40. Предварительно, водитель маршрутки Киев — Ровно, двигаясь в направлении Житомира, врезался в грузовик DAF с полуприцепом.
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