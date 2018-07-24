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Киевские копы улетели в реку
24 июля 2018 | 09:10
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В Петропавловской Борщаговке под Киевом в результате погони за мопедом автомобиль патрульной полиции слетел в реку Нивка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает киевлянин Николай Мельниченко. По словам очевидцев, во время преследования нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль копов Skoda Rapid упал в воду.
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[12.07.2018]
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