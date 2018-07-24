ТЕМА

Киевские копы улетели в реку

24 июля 2018 | 09:10

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В Петропавловской Борщаговке под Киевом в результате погони за мопедом автомобиль патрульной полиции слетел в реку Нивка.


Об этом на своей странице в Facebook сообщает киевлянин Николай Мельниченко. По словам очевидцев, во время преследования нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль копов Skoda Rapid упал в воду. 
 
На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Автомобиль полицейских достали из воды. Сообщается, что машина сильно разбита. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга. Еще одного полицейского разыскивают в реке. Также есть информация, что он скрылся с места происшествия.



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