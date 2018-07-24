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TOP-10 самых богатых музыкантов
24 июля 2018 | 09:35
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Журнал Billboard составил рейтинг самых дорогих музыкантов.
Ирландская рок-группа U2 возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов за 2017 год по версии американского журнала Billboard. Рейтинг опубликован в пятницу на сайте издания.
По данным журнала, U2 заработала за 2017 год $54,4 млн, из которых $52 млн ей принес гастрольный тур Joshua Tree Tour. Отмечается, что музыканты повторили успех 2016 года, проведя самый кассовый гастрольный тур.
Второе место занял американский кантри-исполнитель Гарт Брукс, заработавший $52,2 млн. Он поднялся сразу на 16 строчек в списке по сравнению с 2016 годом. Следом за ним идет американская группа Metallica ($43,2 млн).
Триумфатор премии Grammy в 2018 году Бруно Марс впервые попал в рейтинг журнала на четвертую строчку с доходом $40,7 млн.
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В первую десятку лидеров рейтинга также вошли поп-музыкант из Великобритании Эд Ширан ($31,3 млн), певица Lady Gaga ($29,7 млн), американский исполнитель Билли Джоэл ($29,2 млн), группа Guns N' Roses ($27,8 млн), британский рок-музыкант Роджер Уотерс ($27,2 млн) и группа Coldplay ($26,5 млн).
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[12.07.2018]
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