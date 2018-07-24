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TOP-10 самых богатых музыкантов

24 июля 2018 | 09:35

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Журнал Billboard составил рейтинг самых дорогих музыкантов.


Ирландская рок-группа U2 возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов за 2017 год по версии американского журнала Billboard. Рейтинг опубликован в пятницу на сайте издания.

По данным журнала, U2 заработала за 2017 год $54,4 млн, из которых $52 млн ей принес гастрольный тур Joshua Tree Tour. Отмечается, что музыканты повторили успех 2016 года, проведя самый кассовый гастрольный тур.

Второе место занял американский кантри-исполнитель Гарт Брукс, заработавший $52,2 млн. Он поднялся сразу на 16 строчек в списке по сравнению с 2016 годом. Следом за ним идет американская группа Metallica ($43,2 млн).

Триумфатор премии Grammy в 2018 году Бруно Марс впервые попал в рейтинг журнала на четвертую строчку с доходом $40,7 млн.

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В первую десятку лидеров рейтинга также вошли поп-музыкант из Великобритании Эд Ширан ($31,3 млн), певица Lady Gaga ($29,7 млн), американский исполнитель Билли Джоэл ($29,2 млн), группа Guns N' Roses ($27,8 млн), британский рок-музыкант Роджер Уотерс ($27,2 млн) и группа Coldplay ($26,5 млн).



Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/116643-zhurnal-billboard-sostavil-reyting-samykh-dorogikh-muzykantov#ixzz5M7FqA9ok



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