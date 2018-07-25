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Стало известно как Савченко сорвала тест на Полиграфе

25 июля 2018 | 08:43

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Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась от проведения экспертизы на полиграфе из-за несоответствия вопросов содержанию постановления о назначении судебно-психологической экспертизы, передает УНН со ссылкой на сообщение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.


По информации института, Надежда Савченко прибыла в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, но сразу перед объявлением начала проведения экспертизы категорически отказалась от прохождения исследования мотивируя это тем, что возникли недоразумения со следователем в контексте постановления вопросов. 


"Проведение экспертизы 24 августа 2018 года - исключительно желание Надежды Савченко, она была введена по ее личному ходатайству. Она собственноручно написала перечень вопросов, которые ее интересовали. Но сегодня уже по прибытии в Институт на исследование, выяснилось что вопрос не соответствовали содержанию постановления о назначении судебно-психологической экспертизы. Надежда Савченко отказалась от прохождения исследования, до того момента пока ею будет установлено и согласовано полный перечень вопросов, которые она хочет вынести на исследование", - пояснил председатели комиссий й экспертов, заведующий отделом психологических исследований КНИИСЭ Юрий Ирхин. 

По словам председателя комиссии экспертов, постановка вопросов, их толкование и содержание не относится к компетенции судебных экспертов. Он отметил, что заказчиком экспертизы орган досудебного расследования, то есть следователь и соответственно все процессуальные вопросы Надеждой Савченко и стороной ее защиты, то есть адвокатом, должны быть согласованы со следователями. 

"Сегодня Надежда Савченко собственноручно написала заявление об отказе о прохождении экспертизы. Экспертами было принято решение уведомить орган досудебного следствия о невозможности дачи заключения в официальном порядке, поскольку само исследование не произошло", - отметили в ведомстве. 

Кроме того, в КНИИСЭ добавили, что участие адвоката в проведении судебно-экспертных исследований является компетенцией исключительно заказчика экспертизы, то есть следователь принимает решение о целесообразности участия адвоката. 

Как сообщал УНН, народный депутат Надежда Савченко отказалась проходить полиграф. 

Ранее Надежда Савченко, которой продлили арест на два месяца 13 июля, вновь заявила о своей бессрочной голодовке.



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