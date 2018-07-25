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Стало известно как Савченко сорвала тест на Полиграфе
25 июля 2018 | 08:43
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Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась от проведения экспертизы на полиграфе из-за несоответствия вопросов содержанию постановления о назначении судебно-психологической экспертизы, передает УНН со ссылкой на сообщение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
По информации института, Надежда Савченко прибыла в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, но сразу перед объявлением начала проведения экспертизы категорически отказалась от прохождения исследования мотивируя это тем, что возникли недоразумения со следователем в контексте постановления вопросов.
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