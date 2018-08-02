ТЕМА

Киллера ветерана АТО в Бердянске поймали благодаря бороде

02 августа 2018 | 08:34

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Подозреваемые в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске Запорожской области после преступления сменили автомобиль, но киллер не догадался сбрить свою бороду, которая и была указана в ориентировке как особая примета. Об этом сообщил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.


"Благодарю сотрудников полиции Запорожской области за эффективные и профессиональные действия по задержанию киллера и его пособников, организовавших убийство ветерана АТО Виталия Олешко в Бердянске... Преступники после убийства Виталия сменили машину и думали, что их не смогут установить и задержать. Однако киллер не догадался сбрить свою бороду, которая и была указана в ориентировке всем постам полиции как особая примета", - отметил он. 

 
Со слов Геращенко, теперь, после задержания киллера и его пособников, полиции осталось выяснить мотив убийства, а также определить всех, кто мог иметь к нему отношение. 
 
Напомним, 31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО Виталия Олешко. Из-за убийства в Бердянске открыли производство. Убийцу Олешко задержали возле Мелитополя. Полиция рассматривает две версии убийства экс-бойца АТО.



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