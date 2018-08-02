ТЕМА

В России погибли 6 украинцев

02 августа 2018 | 08:38

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В аварии, которая произошла 1 августа в Ростовской области России, погибло 6 жителей города Ровеньки, что на оккупированной территории Луганской области.


Отмечается, что согласно сообщению пресс-службы местного ГУ МВД, трагедия произошла на 791-м километре автодороги М-4 "Дон". Водитель "КамАЗ" остановился на обочине, во время маневра в него врезалась маршрутка с людьми. Среди погибших - пятеро мужчин и одна женщина - все они жители города Ровеньки, который находится в Луганской области.

Также двое человек были с травмами доставлены в больницу.



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