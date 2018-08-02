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Итальянцы опубликовали фото вербовщиков ДНР
02 августа 2018 | 08:41
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В Италии идентифицировали троих вербовщиков наемников для участия в боевых действиях на Донбассе против украинской армии как сторонников ультраправых организаций, в частности, партии "Лига", одной из правящих ныне в стране. Об этом пишет La Stampa.
Расследование генуэзской прокуратуры касается всего 15 человек. Сообщается, что правоохранителям удалось арестовать трех вербовщиков, у двух из которых гражданство Албании и Молдовы. В отношении еще трех людей, которые, скорее всего, в настоящее время находятся на Донбассе, был применен заочный арест.
Один из них – Андреа Пальмери, один из бывших активистов ультраправой организации "Бульдоги". По его постам в социальных сетях было выяснено, что он занимается вербовкой и финансированием пророссийских наемников в зоне конфликта в восточной Украине. Пальмери и сейчас, вероятно, находится в России или на оккупированном востоке Украины.
Второй - бывший солдат, 34-летний Антонио Катальдо. Он имел опыт войны в Ливии, где он был похищен и освобожден в 2008 году, учился в России и прошел курсы на Панаме.
В списке прокуроров также Габриэле Каругати, бывший охранник торгового центра, син лидера "Лиги" в муниципалитете Кайрате: на Facebook он подтверждает, что живет в Донецке и демонстрирует фото в камуфляже.
Среди подозреваемых рекрутеров арестован Владимир Вербичи и женщина российского происхождения с молдавскими паспортами. Еще один задержанный - гражданин Албании.
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