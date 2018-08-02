Нардеп опровергает причастность к убийству активиста

02 августа 2018 | 08:44

Народный депутат Александр Пономарев назвал "полным бредом" версию своей причастности к убийству бывшего бойца АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Так, в комментарии "Апострофу" он отметил, что надеется на оперативное и объективное расследование.

"Комментировать преступление должны правоохранительные органы. Надеюсь на оперативное и объективное расследование. Заявление помощников Олешко о якобы моей причастности, сделанное в эмоциональном пылу, это, конечно, полный бред", - сказал он, отметив, что по его информации, "у правоохранителей сейчас масса версий".

Он добавил, что Олешко, "судя по всему, человек был активный, в том числе и в бизнесе, и не всегда эта активность была созидательной".